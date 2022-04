Estado Islâmico reivindica atentado contra mesquita em Cabul

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou neste sábado (30) o ataque sangrento perto de uma mesquita sunita em Cabul, que deixou pelo menos 10 mortos e vários feridos.

"Soldados do califado detonaram um artefato explosivo colocado perto de um ônibus no setor 6 de Cabul", anunciou o grupo em uma mensagem postada em sua conta do Telegram.

O grupo disse que o ataque matou 10 pessoas, o mesmo número anunciado pelo Ministério do Interior afegão. A polícia de Cabul informou que outras 30 pessoas ficaram feridas.

Autoridades afegãs disseram que o ataque parecia ter como alvo a comunidade minoritária sufi que realizava seus rituais religiosos antes de concluir as orações de sexta-feira.

Imagens assustadoras da explosão postadas nas redes sociais mostraram sobreviventes fugindo da mesquita, alguns carregando vítimas, incluindo crianças.

Um porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, emitiu um comunicado neste sábado condenando o ataque.

