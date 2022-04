Especialistas procuram restos de foguetes russos em Kharkiv

Uma equipe de especialistas em desativar bombas percorre as ruas de Kharkiv em busca de restos de foguetes russos, depois que a segunda maior cidade da Ucrânia foi alvo de vários bombardeios.

A cidade, a uma dezena de quilômetros da fronteira com a Rússia, sofreu danos importantes nos primeiros dias da invasão determinada pelo presidente russo Vladimir Putin.

Embora Kiev tenha conseguido manter o controle da cidade, Kharkiv ainda sofre ataques diários. Os especialistas em desativar bombas trabalham sem trégua para retirar os pedaços da artilharia russa.

"Recebemos mais de 50 ligações por dia", diz Igor, o tenente-coronel que comanda a equipe responsável por eliminar os restos de explosivos das ruas de Kharkiv.

"Na quarta-feira recebemos 82 ligações", disse à AFP.

Os distritos residenciais do nordeste de Kharkiv são os mais afetados pelos ataques, que podem acontecer a qualquer momento do dia ou da noite.

Na quinta-feira, o primeiro local de trabalho da equipe é uma escola, atingida por um foguete no teto.

Abrindo caminho entre os escombros, a equipe não encontra nada. Mas do lado de fora da escola, os especialistas detectam um fragmento do foguete.

A apenas 300 metros de distância encontram outra peça, com uma parte presa no concreto de um edifício da era soviética.

A equipe utiliza uma pá e solta a peça, identificada como os restos de um projétil disparado por um lança-foguetes soviético BM21 Grad, que tem alcance de 45 quilômetros e é capaz de disparar 40 projéteis seguidos.

A tarefa seguinte acontece no teto de um edifício de 11 andares, de onde conseguem observar uma floresta ao nordeste, a partir da qual os soldados russos bombardeiam a cidade.

A linha de frente da guerra fica a menos de cinco quilômetros de distância.

Os especialistas passam por um buraco para localizar o que sobrou do foguete.

Do lado de fora do prédio, um homem se aproxima e entrega um pedaço de metal.

"Da próxima vez é melhor ligar e nós vamos buscar", afirma um dos especialistas.

Depois, eles seguem para o leste da cidade e passam por uma avenida que virou terra de ninguém do conflito.

Na área, um edifício de cinco andares foi atingido entre o segundo e terceiro andares.

Um grande fragmento de foguete Grad é encontrado no banheiro de um apartamento. A moradora, que se identifica apenas como Antonina, não estava em casa no momento do ataque.

"Quando cheguei, estava tudo destruído. Foi assustador", contou.

Durante as três horas de trabalho acompanhadas pela AFP, o som da artilharia ucraniana em resposta aos ataques de foguetes russos estava presente como ruído de fundo.

No mesmo dia, uma pessoa foi morreu e duas ficaram feridas em um ataque no nordeste de Kharkiv, assim como no dia anterior.

