Comunicado do Business Wire :Tata Motors

Dando um imenso passo em direção à próxima geração de veículos elétricos, a Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) estreou brilhantemente hoje com o anúncio global do Conceito AVINYA - uma expressão da visão da Empresa de um veículo puramente elétrico, baseado em sua arquitetura GEN 3. Derivado do sânscrito, o nome AVINYA significa 'Inovação'. O Conceito AVINYA apresenta uma nova tipologia de mobilidade que libera um enorme espaço e conforto, não limitado pela segmentação tradicional. Ele vem repleto de tecnologia, software e inteligência artificial de nova geração que trabalham em segundo plano para entregar bem estar e tranquilidade no trânsito. Oferecendo uma experiência extremamente superior ao cliente, mas ainda assim simples e relaxante, esse conceito será bastante acessível para uma maioria dos clientes atuais de segmentos de rápido crescimento e alto volume. Sendo assim, a TPEM está pronta para lançar uma nova gama de VEs - veículos elétricos (electric vehicles, EVs) - que redefinirão o setor automotivo. Esse revolucionário VE chegará ao mercado em 2025.

Comentando sobre essa ocasião marcante, N Chandrasekaran, presidente da Tata Sons e Tata Motors, disse:"Ao tornar o Conceito AVINYA uma realidade, a ideia central foi oferecer uma solução de mobilidade inédita, um software de ponta sobre rodas bem projetado, sustentável e que reduz a pegada de carbono do planeta. A mobilidade ecológica está no centro da TPEM, e o Conceito AVINYA é o reflexo perfeito do que a empresa representa: uma criação que não apenas acelerará a adoção de VEs, mas que também liderará esse movimento. Além disso, no grupo Tata, estamos exclusivamente posicionados para trazer toda a experiência necessária para criar tais soluções de mobilidade, e confiantes de que nos próximos anos causaremos um impacto maior e sustentável na Índia e em todo o mundo".

Shailesh Chandra,diretor administrativo da Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. e da Tata Passenger Electric Mobility Ltd.,acrescentou:"É sem dúvida um motivo de orgulho para todos nós da TPEM apresentar o Conceito AVINYA ao mundo, uma importante guinada na sinalização de um 'novo paradigma'. Atrelado aos seus valores de Simplicidade, Atemporalidade, Facilidade e Graça, o AVINYA não é apenas um conceito, mas a nossa nova identidade, uma identidade que chega para desafiar o status quo. Ele me transmite um enorme senso de otimismo para apresentar uma nova categoria de veículos que introduzirão opções na indústria automotiva que vão além da mobilidade; um espaço tranquilo que oferecerá aos usuários uma experiência sensorial completa no trânsito. Em seu coração, o Conceito AVINYA traz o 'IN', que demonstra nossas raízes indianas e ressalta como nos orgulhamos de descobrir novas maneiras para nos locomover e alimentar veículos. O Conceito AVINYA é o fruto da nossa primeira ideia baseada em nossa arquitetura Pure EV GEN 3, que nos permite produzir uma gama de veículos elétricos globalmente competitivos. Nossa visão para VEs puros é focada em oferecer bem estar e relaxamento durante deslocamentos, utilizando tecnologias inovadoras focadas em melhorar a qualidade de vida em geral".

UM DESIGN ATEMPORAL:

Originalmente inspirado em um catamarã, o Conceito AVINYA é uma visão determinada para a mobilidade elétrica. Com uma nova silhueta, esse conceito é uma combinação do melhor que existe - é um produto que combina a essência de um hatch premium com os luxos e a versatilidade de um SUV e o espaço e a funcionalidade de um veículo multiuso - tudo combinado para criar algo novo e belo. Um importante destaque na frente e na traseira do veículo é a nova identidade. Essa nova identidade como uma parte das luzes de rodagem diurna (daytime running lights, DRL) é um movimento sutil para nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida e um passo crucial na evolução dos VEs. Ele também é um manifesto e enfatiza o horizonte e as infinitas possibilidades que a eletrificação "Gen 3" oferecerá. Chegando aos lados, nos deparamos com as portas no estilo "borboleta", que o acolhem de braços aberto para um espaçoso e elegante interior que com certeza dará conforto aos seus ocupantes.

O Conceito AVINYA foca no design centrado no ser humano e promete uma jornada sensorial sem igual. Desde o teto panorâmico que aumenta a sensação geral de espaço e iluminação natural ao volante inspirado no painel multifuncional, aos sistemas ativados por voz para uma maior interatividade para todos os passageiros, aos materiais sustentáveis utilizados que comunicam o espírito do produto e, por fim, o toque final do difusor de aromas, envolvem os ocupantes em um ambiente tranquilo e relaxante.

Além disso, prevendo uma tendência futura, esse conceito é projetado para acreditar que menos tempo de exposição a telas é a tendência. Levando isso em consideração, o Conceito AVINYA foi criado sem telas, para impedir quaisquer distrações dentro do veículo e criar um ambiente livre de estresse para a mente e a alma.

UM VEÍCULO ELÉTRICO PURO EM SUA ESSÊNCIA:

O Conceito AVINYA representa mobilidade empática, uma máquina projetada para ser inteligente, espaçosa, sustentável e tecnológica. A robusta e ágil arquitetura Pure EV GEN 3 oferece esse conceito com um design flexível enquanto apresenta a próxima geração da conectividade, sistemas avançados de assistência ao condutor e desempenho e eficiência aprimorados. Pioneira na Índia e para o mundo, essa plataforma global oferece alta segurança estrutural e possui o próximo nível de impermeabilização e proteção à poeira, o que a torna adequada para todos os tipos de terrenos.

Essa arquitetura é construída utilizando materiais de inovadores, componentes eletrônicos eficientes e estratégias proprietárias de gerenciamento de energia, além de algoritmos para gestão da eficiência. O uso de materiais leves e a estrutura otimizada para um trem de força exclusivo para VE com rigidez apropriada ajudam a minimizar o peso bruto, levando a um bom gerenciamento de peso. Além do mais, a bateria usada suportará um recurso de recarga ultrarrápida, de acordo com a evolução da estrutura, garantindo uma autonomia mínima de 500 km em menos de 30 minutos. A filosofia geral para um alcance aumentado seria "Minimizar - Maximizar - Otimizar".

Buscando inspiração de sinais sensoriais humanos e prometendo uma experiência livre de estresse em cada viagem, o AVINYA representa o conceito do minimalismo e é um salto na direção certa, tornando-o o roteiro absoluto do movimento sustentável.

