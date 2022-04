Barcelona perde para Wolfsburg, mas vai à final da Champions feminina

O Barcelona se classificou para a final da Liga dos Campeões da Europa Feminina feminina mesmo com a derrota na Alemanha por 2 a 0 para o Wolfsgurg neste sábado, já que no jogo de ida conseguiu uma goleada por 5 a 1 no Camp Nou.

Tabea Wassmuth e Jill Roord marcaram no segundo tempo os gols da vitória do time alemão.

O Barça, atual campeão europeu, enfrentará na final de 21 de maio, em Turim, o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon, que também será decidido hoje.

