Vírus pode estar por trás de misteriosos casos de hepatite em crianças

Nove crianças pequenas afetadas por misteriosos casos de hepatite no sul dos Estados Unidos, no estado de Alabama, testaram positivo para um patógeno comum chamado adenovírus 41, o que explicaria essas graves inflamações do fígado, disse nesta sexta-feira (29) a agência federal americana de saúde pública.

As crianças, de um a seis anos, estão entre cerca de 170 casos em 11 países nas últimas semanas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Outro estado dos Estados Unidos, Wisconsin, está investigando uma morte.

O novo artigo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) trata especificamente do grupo do Alabama, mas as pesquisas seguem em todo o país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Neste momento, acreditamos que o adenovírus pode ser a causa desses casos relatados, mas ainda estão sendo investigados outros possíveis fatores ambientais e situacionais", disse a agência em um comunicado que acompanha o estudo.

Sabe-se que o adenovírus 41 causa gastroenterite nas crianças, mas "geralmente não é conhecido como uma causa de hepatite em crianças saudáveis", segundo os CDC.

No entanto, uma pesquisa descartou outras exposições comuns, incluindo a covid-19, os vírus das hepatites A, B e C (as causas mais comuns de hepatite nos EUA), a hepatite autoimune e a doença de Wilson, um transtorno hereditário raro.

Os nove casos de Alabama ocorreram entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. Três das crianças tiveram insuficiência hepática aguda, duas das quais precisaram de transplantes de fígado.

"Todos os pacientes se recuperaram ou estão se recuperando, inclusive os que receberam transplantes", indicou o estudo.

Antes da hospitalização, a maioria das crianças teve vômito e diarreia, enquanto algumas apresentaram sintomas das vias respiratórias superiores. Durante as internações, a maioria ficou com olhos e peles amarelados (icterícia) e teve inchaço do fígado.

Na semana passada, os CDC emitiram um alerta sanitário para avisar médicos e autoridades de saúde pública que estão atentos a casos similares.

Nos Estados Unidos, Wisconsin está investigando quatro casos, incluindo as crianças que ficaram em estado grave, um que precisou de transplante de fígado e uma morte. Também foram notificados casos em Illinois e outros lugares.

Os CDC recomendam que as crianças estejam em dia com suas vacinas e que seus pais e responsáveis tomem medidas preventivas, como a higiene das mãos, evitar pessoas doentes, cobrir-se ao tossir e espirrar, e evitar tocar olhos, nariz e boca.

Os adenovírus são transmitidos geralmente por contato pessoal próximo, gotículas respiratórias e superfícies. Há mais de 50 tipos deles - os mais comuns causam o resfriado, mas também muitas outras doenças.

ia/ad/cjc/ic

Tags