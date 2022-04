Ucrânia fará amistoso com Borussia Mönchengladbach antes da repescagem para Copa

A Ucrânia fará um amistoso com o Borussia Mönchengladbach da Alemanha no dia 11 de maio, antes de disputar a repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, informou nesta sexta-feira a Federação Ucraniana de Futebol (AUF).

O jogo será disputado no estádio Borussia Park de Mönchengladbach. A AUF expressou sua "gratidão" ao clube alemão e disse que o amistoso será "um elemento importante" na preparação para a disputa de uma vaga no Mundial do Catar.

A partida contra a Escócia pela primeira fase da repescagem, que aconteceria no dia 24 de março, foi remarcada para o dia 1º de junho devido à invasão russa à Ucrânia, que começou em fevereiro.

Os ucranianos devem começar sua preparação no início de maio na Eslovênia, já que suas instalações estão ameaçadas pelos bombardeios.

O vencedor do confronto entre escócia e Ucrânia, que acontecerá em Glasgow, enfrentará o País de Gales, que se classificou para a segunda fase da repescagem ao derrotar a Áustria.

O último representante europeu integrará o Grupo B da Copa do Mundo com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Na última terça-feira, os clubes ucranianos decidiram encerrar de maneira antecipada o campeonato nacional sem definir um vencedor. O torneio estava paralisado desde fevereiro.

