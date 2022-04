Tenista do Quirguistão é suspensa por 16 anos por manipular resultados

A Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA) decidiu nesta sexta-feira suspender por 16 anos, seis deles com adiamento no cumprimento, e aplicar uma multa de US$ 100 mil contra a tenista Ksenia Palkina por manipulação de resultados.

Palkina, que chegou a ser 164ª no ranking da WTA em 2010, estava suspensa de maneira preventiva desde novembro desde 2019. Ela poderá voltar aos circuito, no mínimo, em novembro de 2029.

A tenista, de 32 anos, reconheceu ter manipulado resultados de jogos em 2018 e 2019, explicou a ITIA.

A manipulação de resultados, com jogadores ou jogadoras que recebem dinheiro por perder voluntariamente um jogo, permite que apostadores ganhem grandes quantidades de dinheiro, muitas vezes fazendo apostas em torneios secundários.

