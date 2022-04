Salah e Kerr são eleitos jogador e jogadora do ano pela imprensa inglesa

O atacante do Liverpool Mohamed Salah foi eleito o jogador da temporada pelos jornalistas ingleses, que na categoria feminina escolheram a goleadora do Chelsea Sam Kerr.

Salah recebeu 48% dos votos, à frente dos meias Kevin de Bruyne, do Manhester City, e Declan Rice, do West Ham.

O egípcio é um dos grandes responsáveis pelo atual momento do Liverpool, que pode terminar a temporada com quatro títulos (Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês e Liga dos Campeões).

Entre todas as competições, Salah marcou 30 gols e os torcedores dos 'Reds' esperam que o jogador amplie seu contrato com o clube, que no momento vai até 2023.

Esta é a segunda vez que o atacante ganha o prêmio. A primeira foi em 2018.

Na categoria feminina, a australiana Sam Kerr, do Chelsea, recebeu 40% dos votos, superando a holandesa Vivianne Miedema, do Arsenal, e a inglesa Lauren Hemp, do Manchester City.

Salah e Kerr receberão seus prêmios na cerimônia do "Footballer of the Year", que será celebrada em Londres no dia 5 de maio.

