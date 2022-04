Ralf Rangnick, interino do United, será técnico da seleção da Áustria

O técnico interino do Manchester United, o alemão Ralf Rangnick, foi nomeado novo treinador da seleção da Áustria, anunciou nesta sexta-feira a federação de futebol do país.

Rangnick, de 63 anos, assinou contrato de dois anos, com renovação automática de mais dois caso consiga classificar a Áustria para a Eurocopa de 2024. Além disso, ele continuará de forma paralela como conselheiro do United.

"Assumirei o comando da seleção austríaca ao final da temporada, mas continuarei minha atividade de conselheiro no Manchester United".

Seu antecessor no cargo, o também alemão Franco Foda, anunciou sua saída da seleção da Áustria no final de março, depois da eliminação na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022.

Rangnick, que na Áustria já trabalhou como diretor esportivo do RB Salzburg entre 2012 e 2015, começará seu trabalho pela seleção no final de maio, com a preparação dos jogos da Liga das Nações contra Croácia, Dinamarca e França.

