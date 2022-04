PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia confirma ataque contra Kiev durante visita do secretário-geral da ONU

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia confirma ataque contra Kiev em plena visita do secretário-geral da ONU

A Rússia confirmou, nesta sexta-feira (29), ter atacado no dia anterior a capital ucraniana Kiev com armas de "alta precisão" em meio à visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão violência política, Prev, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BUCHA:

Morte na rua Yablunska: o trágico destino de quatro vítimas de Bucha

Os quatro foram encontrados mortos na rua Yablunska na cidade de Bucha, mas chegaram ao local por razões diferentes: uma tentativa de fuga arriscada, uma bicicleta emprestada, um parente ferido. Um deles, inclusive, nasceu na Rússia.

(Ucrânia Rússia crimes conflito vítimas, Especial, 1.240 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

BUCHA:

O pesadelo diário dos sobreviventes de Bucha

Quando fecha os olhos, Vitaly Zivotovsky vê prisioneiros com sacos brancos na cabeça como aqueles conduzidos pelas tropas russas sob a mira de armas e com as mãos amarradas.

(Ucrânia conflito Rússia direitos guerra sociedade, Especial, 920 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

BUCHA:

O que se sabe dos 'crimes de guerra' em Bucha

A Ucrânia e os países ocidentais acusam a Rússia de cometer "massacres" e "crimes de guerra", após a descoberta de dezenas de corpos em várias cidades da região de Kiev ocupada pelas forças russas em março.

(Ucrânia conflito Rússia guerra violência, Quadro, 950 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Ocidente avança por um desfiladeiro no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia

Até onde ir? Na guerra na Ucrânia, os países ocidentais avançam por um desfiladeiro, buscando intensificar sua ajuda militar ao governo de Kiev, mas prevenindo-se de uma intervenção direta que os transformaria em co-beligerantes diante da Rússia.

(Ucrânia conflito Rússia OTAN guerra segurança, Ângulo, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS

CUSAGO:

Crianças que escaparam de Kharkiv encontram refúgio na Itália

"Se tenho que morrer, morrerei. Mas tive uma vida feliz. Tive a oportunidade de visitar a Disneyland em Paris, Berlim e a Sicília", pensava, sob as bombas que caíam sobre Kharkiv, na Ucrânia, Vika, de 16 anos, relembrando as viagens que realizou com sua família adotiva italiana.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados Itália nuclear, Ângulo, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS

LYMAN:

O último adeus antes da chegada iminente das tropas russas em Lyman

Pavel Borlatschenko enxuga as lágrimas ao se despedir de sua esposa, que decidiu fugir em um dos últimos ônibus deixando Lyman, uma cidade no leste da Ucrânia, antes da chegada iminente das tropas russas.

(Ucrânia Rússia Lyman guerra sociedade violência, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

SLOVIANSK:

No Donbas ucraniano, alguns 'esperam' a chegada dos russos

Por convicção de identidade, nostalgia pela era soviética ou pelo fim da guerra o mais rápido possível, uma parte dos habitantes do Donbass não vê com maus olhos o avanço russo nesta região do leste da Ucrânia ou mesmo o apoia abertamente.

(Rússia Ucrânia guerra invasão, Enfoque, a ser transmitida)

FOTOS

ZAPORIZHZHIA:

'Um por todos, todos por um', o impulso de solidariedade na guerra da Ucrânia

No bairro "DD" de Zaporizhzhia, a vida era calma apesar de estar a 50 quilômetros da linha de frente, no sul da Ucrânia, até a queda de um míssil na quinta-feira, que destruiu muitas casas, mas que desencadeou uma onda de solidariedade.

(Ucrânia Rússia guerra violência sociedade solidariedade, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Alexanda Kotey, um dos 'Beatles' do Estado Islâmico, é condenado à prisão perpétua nos EUA

Um dos membros de um grupo de sequestradores do Estado Islâmico (EI), apelidado de "Beatles", foi condenado nesta sexta-feira (29) à prisão perpétua por um tribunal federal dos Estados Unidos.

(EUA EI justiça Síria, acompanhamento)

SÃO PAULO:

Luiza Trajano, a popular bilionária cortejada pelos partidos políticos brasileiros

A empresária brasileira Luiza Helena Trajano faz parte de várias listas seletas, incluindo a de personalidades mais influentes do mundo e a dos mais ricos do país, mas se recusa a entrar na dos candidatos à presidência na eleição deste ano, apesar dos convites.

(Brasil racismo política Mulheres empresas eleições, Perfil, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BELÉN DE ESCOBAR, Argentina:

Refeitórios populares resistem à alta dos preços dos alimentos na Argentina

Décadas de experiência, uma vasta rede de auxílio estatal e comunitário e muita engenhosidade ajudam os mais pobres na Argentina a resistir ao aumento no preço dos alimentos, um problema que se generalizou no mundo desde a guerra na Ucrânia.

(Argentina preços economia alimentos sociedade, Ângulo, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Biden e O presidente mexicano vão analisar crise migratória em reunião virtual

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará por telefone nesta sexta-feira com seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a crise migratória na fronteira e a Cúpula das Américas, poucos dias antes de AMLO viajar para a América Central e Cuba.

(EUA México política migração diplomacia, acompanhamento)

-- EUROPA

GENEBRA:

Mais de 3.000 migrantes morreram no mar em 2021 a caminho da Europa

Mais de 3.000 migrantes morreram no mar em 2021 quando tentavam chegar ao continente europeu, o dobro do número registrado no ano anterior, informou a ONU nesta sexta-feira (29).

(Europa África refugiados ONU migração, Prev, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

VATICANO:

Papa Francisco afirma que 'há muito o que fazer' contra os abusos a menores

O papa Francisco reconheceu nesta sexta-feira (29) que as mudanças praticadas pelo órgão assessor para a prevenção do abuso sexual na Igreja representam "um novo começo" na luta contra os sacerdotes pedófilos, mesmo admitindo que "há muito o que fazer".

(Vaticano religião sociedade justiça abusos pedofilia, Prev, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Líder supremo do Afeganistão pede ao mundo que reconheça o governo Talibã

O líder supremo do Afeganistão pediu nesta sexta-feira (29) à comunidade internacional que reconheça o governo Talibã e afirmou que o restabelecimento das relações diplomáticas ajudaria a solucionar os problemas do país.

(Afeganistão educação religião diplomacia Mulheres sociedade justiça, Prev, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS

CABUL:

Explosão em mesquita sunita de Cabul deixa pelo menos 10 mortos

Uma explosão em uma mesquita sunita em Cabul, capital do Afeganistão, deixou pelo menos 10 mortos nesta sexta-feira, informou um funcionário do ministério do Interior.

(Afeganistão violência ataque religião, acompanhamento)

PEQUIM:

China mantém estratégia de 'covid zero', apesar da frustração dos moradores de Xangai

A China declarou nesta sexta-feira (29) que seguirá adiante com a estratégia "covid zero", apesar da crescente frustração dos moradores de Xangai, confinados desde o início de abril e que protestam contra a política sanitária do governo com panelaços nas janelas.

(China vírus epidemia saúde, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Mais de 40 feridos em novos confrontos na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém

Confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia de Israel deixaram 42 feridos nesta sexta-feira (29) na Esplanada das Mesquitas, um foco de tensão no centro de Jerusalém, após mais de um mês violência nos Territórios ocupados e em Israel.

(Israel palestinos conflito violência política religião, Prev, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

TEERÃ:

Milhares de iranianos manifestam apoio aos palestinos no 'dia de Jerusalém'

Milhares de pessoas se manifestaram no Irã em apoio aos palestinos nesta sexta-feira (29), durante o "Dia de Jerusalém", cidade onde foram registrados confrontos entre a polícia israelense e manifestantes palestinos, 40 pessoas ficaram feridas.

(Irã Israel palestinos conflito protestos, Prev, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

NAÇÕES UNIDAS:

ONU, dividida, estende sua missão política na Líbia por três meses

O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade, nesta sexta-feira, uma resolução do Reino Unido para estender sua missão política na Líbia por mais três meses, após a recusa da Rússia, com direito de veto, de prorrogá-la por mais tempo até que um novo emissário seja escolhido para o país.

(Líbia ONU conflito política diplomacia, Prev, 470 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Covid causou choque sem precedentes aos trabalhadores de países menos desenvolvidos

Perda de renda, desnutrição: a pandemia de covid-19 teve consequências "dramáticas" para os trabalhadores, muitas vezes informais, nos países menos desenvolvidos, indica um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicado nesta sexta-feira (29).

(Mundo OIT emprego covid sociedade política pobreza, Ângulo, 650 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Economia da Eurozona desacelera no 1º trimestre com pressão inflacionária

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na zona do euro registrou desaceleração no primeiro trimestre, em meio a uma forte pressão inflacionária, que continua em um nível recorde, em um cenário marcado pela guerra na Ucrânia.

(UE Eurozona conjuntura índices economia, Prev, 510 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Desemprego no Brasil se mantém estável no 1º trimestre, em 11,1%

O desemprego no Brasil permaneceu estável no primeiro trimestre do ano, em 11,1%, o que afeta 11,9 milhões de pessoas - informam dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (29).

(Brasil desemprego economia, Prev, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

A nova vida do 'Ateliê Vermelho' de Matisse no MoMA de Nova York

Uma exposição a partir de um único quadro. O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) expõe as obras que o pintor francês Henri Matisse capturou em seu "Atelier Rouge" ("Ateliê Vermelho"), uma nova forma de apreciar a obra de um dos maiores artistas da o século XX.

(EUA cultura museus pintura sociedade cultura, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

VIENA:

Família Rothschild, uma dinastia no alvo das teorias da conspiração

De caricaturas antissemitas do século XIX a informações falsas vinculadas à pandemia de covid-19, a dinastia Rothschild, que contribuiu para a época de ouro na Europa, é um dos alvos prediletos das teorias da conspiração.

(Áustria história vírus desinformação antissemitismo epidemia saúde bancos, Ângulo, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Apesar da crença popular, raça e comportamento canino não estão relacionados, segundo estudo

Estereótipos bem conhecidos sobre o comportamento dos cães, como rottweilers e pit bulls sendo agressivos, ou labradores e goldens retrievers super amigáveis, são refutados por um novo estudo sobre comportamento.

(Mundo cães animais sociedade estudo, Ângulo, 800 palavras, já transmitida0

FOTOS DE ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

LONDRES:

Justiça britânica condena ex-tenista Boris Becker a 2 anos e meio de prisão

O ex-tenista alemão Boris Becker foi condenado nesta sexta-feira a dois anos e meio de prisão pela justiça britânica por quatro acusações ligadas a sua falência.

(Tênis justiça esporte, acompanhamento)

PERFIL:

Boris Becker, o ídolo do tênis alemão que caiu do pedestal

Campeão de Wimbledon aos 17 anos, Boris Becker foi um dos melhores jogadores de sua geração, antes que suas dívidas e diversas polêmicas o levassem aos tribunais depois de sua aposentadoria do tênis.

(Tênis justiça esporte, Perfil, 600 palavras, já transmitida)

