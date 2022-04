ONU: mais de 3.000 migrantes morreram no mar em 2021 a caminho da Europa

Mais de 3.000 migrantes morreram no mar em 2021 quando tentavam chegar ao continente europeu, o dobro do número registrado no ano anterior, informou a ONU nesta sexta-feira.

"Do total, 1.924 pessoas foram declaradas mortas ou desaparecidas nas rotas do Mediterrâneo central e ocidental, enquanto outras 1.153 morreram ou desapareceram na rota marítima do noroeste da África para as ilhas Canárias", declarou Shabia Mantoo, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

