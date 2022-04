Novo gasoduto apoia intenção da Europa de reduzir oferta da Rússia

Um novo gasoduto, construído durante a pandemia da covid-19, já testado e que deve começar a operar em junho, deve garantir grandes fluxos nas duas direções, na fronteira entre Grécia e Bulgária. A iniciativa gerará eletricidade, combustível para indústrias e para calefação das residências e pode colaborar para a União Europeia reduzir sua grande dependência do gás natural da Rússia.

O duto ganha mais importância após a decisão nesta semana de Moscou de cortar envios de gás natural para Polônia e Bulgária. A Rússia quer receber em rublos, após ser atingida por sanções por causa da guerra na Ucrânia.

O gasoduto de 180 quilômetros é o primeiro de vários planejados para melhorar o acesso dos membros do leste da UE ao mercado global de gás. No curto prazo, é um reforço para a Bulgária. O duto dará ao país acesso a portos na vizinha Grécia que já importam gás natural liquefeito e também levará gás do Azerbaijão, por meio de um novo sistema de dutos que acaba na Itália.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Alemanha, maior compradora de energia russa, busca construir terminais para importar gás natural, em um projeto que deve levar anos. A Itália, também grande importadora de gás da Rússia, fechou acordo com Argélia, Azerbaijão, Angola e Congo para receber mais gás. A UE quer reduzir sua dependência do gás russo em dois terços neste ano e eliminá-la em mais de cinco anos por meio de fontes alternativas, como o uso de energia eólica e solar e a conservação ambiental. Fonte: Associated Press.

Tags