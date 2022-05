Já campeão, PSG empata com Strasbourg pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain, que no último fim de semana garantiu matematicamente o título do Campeonato Francês, empatou fora de casa nesta sexta-feira com o Strasbourg em 3 a 3 pela 35ª rodada.

Mbappé mais uma vez foi o protagonista do PSG, com dois gols e uma assistência. Por outro lado, seus companheiros não tiveram uma noite tão inspirada e o time da capital francesa não pôde festejar o título com uma vitória.

O Strasbourg saiu na frente logo aos três minutos de jogo, com gol de Kevin Gamero. Depois, o PSG conseguiu o empate com Achraf Hakimi e abriu 3 a 1 com Mbappé.

Nos últimos 15 minutos, o time da casa reagiu e chegou ao empate graças a um gol contra de Marco Verratti e um de Anthony Caci, já nos acréscimos.

"Não soubemos segurar o resultado hoje, é uma pena. Temos que parabenizar o Strasbourg, eles não desistiram", disse Mbappé depois do jogo.

O gol de Gameiro foi o mais rápido que o PSG sofreu na temporada. O time parisiense também não conseguiu vencer nenhum dos oito primeiros colocados do Campeonato Francês jogando como visitante.

"Estou feliz porque fizemos um jogo muito bom. Jogamos um bom futebol em vários momentos. Fomos profissionais e isso é importante para nós", comentou o treinador do PSG, Mauricio Pochettino.

O empate permite ao Strasbourg, que luta por vaga nas competições europeias da próxima temporada, subir provisoriamente para a quinta colocação com 57 pontos, a mesma pontuação do Nice, que no domingo enfrenta o Bordeaux.

Mbappé voltou a mostrar sua eficiência, num momento em que todos os olhares se voltam ao atacante para saber se ele continuará ou não no PSG na próxima temporada.

No momento, ele é o artilheiro do Campeonato Francês com 24 gols e líder em número de assistências (15).

"Kylian não me surpreende. Espero que possa ser o artilheiro do campeonato. Ele nos ajudou muito para conseguir o título", acrescentou Pochettino.

Lionel Messi e Neymar também foram titulares hoje, mas ambos fizeram um jogo discreto.

O argentino ficou em campo durante toda a partida, enquanto o brasileiro foi substituído aos 42 do segundo tempo por Ángel Di María.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Strasbourg - PSG 3 - 3

- Sábado:

(12h00) Lens - Nantes

(16h00) Rennes - Saint-Étienne

- Domingo:

(08h00) Troyes - Lille

(10h00) Montpellier - Metz

Monaco - Angers

Lorient - Reims

Brest - Clermont-Ferrand FC

(12h05) Bordeaux - Nice

(15h45) Olympique de Marselha - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 79 35 24 7 4 79 34 45

2. Olympique de Marselha 65 34 19 8 7 56 33 23

3. Rennes 59 34 18 5 11 75 36 39

4. Monaco 59 34 17 8 9 55 35 20

5. Strasbourg 57 35 15 12 8 58 39 19

6. Nice 57 34 17 7 10 43 29 14

7. Lens 54 34 15 9 10 53 42 11

8. Lyon 52 34 14 11 9 56 45 11

9. Lille 51 34 13 12 9 42 40 2

10. Nantes 50 34 14 8 12 48 41 7

11. Brest 45 34 12 9 13 43 48 -5

12. Montpellier 42 34 12 6 16 46 51 -5

13. Reims 40 34 9 13 12 36 37 -1

14. Angers 35 34 8 11 15 38 51 -13

15. Lorient 34 34 8 10 16 33 57 -24

16. Troyes 33 34 8 9 17 30 47 -17

17. Clermont-Ferrand FC 33 34 8 9 17 35 63 -28

18. Saint-Étienne 31 34 7 10 17 38 68 -30

19. Bordeaux 27 34 5 12 17 47 84 -37

20. Metz 24 34 4 12 18 29 60 -31

