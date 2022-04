Igreja espanhola se recusa a participar de investigação independente sobre pedofilia

A Igreja Católica espanhola anunciou, nesta sexta-feira (29), que não participará da comissão independente criada pelo Parlamento para investigar a violência sexual contra menores cometida no âmbito desta instituição religiosa.

"Manifestamos que não vamos fazer parte dessa comissão de investigação", declarou o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), Luis Argüello, em entrevista coletiva.

O trabalho da comissão será realizado "sem qualquer presença institucional da Igreja", insistiu.

A instituição considera que esta comissão deveria investigar a ocorrência deste tipo de abuso em toda sociedade, e não apenas na Igreja.

De qualquer forma, Argüello ofereceu "a colaboração com as autoridades civis de todo o tipo, juízes, Parlamento, Governo, no marco da legislação em vigor".

No início de março deste ano, os deputados espanhóis aprovaram a criação de uma comissão de especialistas encarregados de fazer a primeira investigação oficial no país sobre pedofilia na Igreja Católica. A iniciativa contou com amplo apoio dos deputados.

Presidida pela Defensoria Pública, esta comissão independente deveria incluir a participação de representantes do governo, das vítimas e do clero.

Diferentemente de países como Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França e Irlanda, a Espanha não fez qualquer investigação de fôlego sobre este tema.

Na ausência de dados oficiais, o jornal El País lançou uma investigação própria em 2018, na qual contabilizou 1.246 vítimas desde a década de 1930.

No fim de fevereiro deste ano, a Igreja anunciou que havia contratado um escritório de advocacia para fazer uma auditoria externa para esclarecer a violência sexual cometida contra menores.

