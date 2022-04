Explosão em mesquita sunita de Cabul deixa pelo menos 10 mortos

Uma explosão em uma mesquita sunita em Cabul, capital do Afeganistão, deixou pelo menos 10 mortos nesta sexta-feira, informou um funcionário do ministério do Interior.

Uma onda de ataques violentos abalou o país nas últimas duas semanas, durante o mês sagrado do Ramadã, com dezenas de civis mortos.

"A explosão aconteceu duas horas depois da oração de sexta-feira, quando os fiéis realizavam seus rituais", disse à AFP o porta-voz adjunto do ministério do Interior, Bismillah Habib, acrescentando que 15 pessoas ficaram feridas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os sobreviventes foram levados para um hospital no centro de Cabul.

Os combatentes talibãs no hospital se negaram a permitir a entrada de jornalistas no local.

abh-jd-fox/axn/an/eg/fp

Tags