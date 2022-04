Emirados Árabes vão enviar astronauta ao espaço em missão de seis meses

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (29), o envio de um astronauta ao espaço para uma missão de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), "uma nova etapa" nas ambições espaciais do rico país do Golfo.

Essa "nova etapa" foi inaugurada "com a assinatura de um novo acordo para enviar o primeiro astronauta árabe em uma longa missão de 180 dias à ISS", tuitou o vice-presidente dos Emirados e dirigente de Dubai, xeque Mohamed bin Rashed al Makum.

Segundo o diário emiradense The National, o acordo foi firmado na quarta-feira (27), entre o Mohammed bin Space Centre (MBRSC) e a Axiom Space, na embaixada dos Emirados, em Washington.

O astronauta fará parte da missão SpaceX Crew-6, cujo lançamento está previsto para 2023, acrescentou a mesma fonte.

Os Emirados Árabes Unidos enviaram o primeiro emiradense ao espaço em setembro de 2019, em uma missão de oito dias a bordo de um foguete Soyuz. A aeronave decolou do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão.

Em julho do mesmo ano, o rico país em petróleo já havia lançado, do centro espacial japonês de Tanegashima, uma nave espacial não tripulada com a sonda "Hope" ("Esperança") para ser posta na órbita de Marte, como parte da primeira missão interplanetária do mundo árabe.

