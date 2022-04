Dois sul-coreanos detidos por acusação de espionagem para Coreia do Norte

Dois sul-coreanos, incluindo um capitão do exército da ativa, foram detidos sob a acusação de roubar segredos militares para um suposto agente norte-coreano que fazia pagamentos em criptomoedas, informou a polícia de Seul nesta sexta-feira.

Este é o primeiro caso em que "um civil e um capitão da ativa são presos tentando obter segredos militares a pedido de um agente norte-coreano", afirma um comunicado da polícia.

O capitão tem 29 anos e é suspeito de repassar informações obtidas no Sistema de Comando e Controle Conjunto da Coreia do Sul, uma rede crucial de comunicações internas do exército, ao suposto espião de de Pyongyang, segundo as autoridades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O outro detido é um empresário de 38 anos que está à frente de um grupo de gestão de ativos digitais. Ele é acusado de ter dado ao capitão um relógio de pulso com uma câmera secreta para ajudar na coleta de mais informações.

O empresário também é suspeito de comprar e instalar um dispositivo de hackeamento chamado "Poison Tap" para acessar o Sistema de Comando e Controle e Conjunto do exército.

O militar recebeu quase 38.000 dólares e o empresário o empresário cerca de US$ 600.000, tudo pago em criptomoedas.

Os dois países seguem tecnicamente em guerra desde que a Guerra da Coreia (1950-53) terminou com a assinatura de um armistício, e não com um tratado de paz.

O regime comunista, com capacidade nuclear, mobilizou um exército de hackers para atacar empresas e instituições de outros países, geralmente com um lucro econômico que permite ao país aliviar os efeitos das sanções internacionais por seu programa armamentista.

As autoridades dos Estados Unidos acusaram neste mês hackers vinculados à Coreia do Norte por uma fraude de 620 milhões de dólares em criptomoedas contra usuários do popular jogo Axie Infinity.

cdl/ceb/dhc/dbh/ag/fp

Tags