Conte desmente rumores sobre transferência para o PSG

O técnico do Tottenham, o italiano Antonio Conte, disse nesta sexta-feira que os rumores sobre sua saída para o Paris Saint-Germain são "fake news".

O nome de Conte, que ainda tem um ano de contrato com o clube inglês, foi especulado no PSG pela imprensa nos últimos dias.

"Não gosto quando as pessoas tentam dar informações somente por falar, para criar problemas", disse o italiano em entrevista coletiva, num momento em que o Tottenham, quinto colocado no Campeonato Inglês, luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

"É muito importante manter a concentração e não quero escutar as 'fake news' e as pessoas que querem causar problemas", acrescentou o treinador.

Segundo a imprensa francesa, a permanência do técnico Mauricio Pochettino no PSG para a próxima temporada é improvável, após os insucessos do argentino na Copa da França e, principalmente, na Champions.

