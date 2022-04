Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger anunciou hoje que ampliou sua rede global INNOVATION FACTORI com a inauguração de um novo centro em Oslo, Noruega.

"Na INNOVATION FACTORI, equipes de clientes se beneficiarão de uma abordagem de desenvolvimento ágil e colaborativa com nossos especialistas de domínio e de ciência de dados para atender às suas demandas estratégicas, como automação de perfuração, implementação de gêmeos digitais para otimizar a produção e modelagem de captura e armazenamento de carbono", explicou Rajeev Sonthalia, presidente da unidade de soluções digitais e de integração da Schlumberger. "Com a INNOVATION FACTORI, os clientes podem transformar conceitos promissores em soluções digitais totalmente implementadas que extraem máximo valor de dados para promover um grande salto em desempenho de negócios e, por sua vez, em sustentabilidade."

Os clientes da Schlumberger terão acesso a uma poderosa plataforma de aprendizado de máquina com os melhores recursos de inteligência artificial (IA) do mercado. Ao lado da Dataiku, líder mundial em "IA de todos os dias", a Schlumberger vai possibilitar que seus clientes utilizem uma única plataforma centralizada para desenvolver, implementar, reger e gerenciar aplicações e análises de IA.

A ampliação da rede INNOVATION FACTORI da Schlumberger ocorre após sua bem-sucedida inauguração de dois centros de IA nas Américas: um no Rio de Janeiro, Brasil, e outro inaugurado recentemente em Houston, estado norte-americano do Texas. Esses centros complementam a rede global de especialistas em Abu Dhabi, Pequim e Kuala Lumpur.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo como o significado a elas atribuído nas leis de valores mobiliários federais, ou seja, quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Geralmente, estas declarações contêm termos como "esperar", "poder", "pode", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender", "prever", "deveria", "poderia", "vai", "provavelmente", "meta", "objetivo", "deseja", "busca", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como previsões ou expectativas sobre a implantação ou benefícios antecipados de tecnologias digitais e parcerias. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos de estratégias digitais, iniciativas ou parcerias; e outros riscos e incertezas detalhados nos mais recentes relatórios 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de quaisquer mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data deste comunicado de imprensa, a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar estas declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

Contato

Giles Powell - Diretor de Comunicação Corporativa, Schlumberger Limited Tel.: +1 (713) 375-3494 [email protected]

