Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE: SLB) comunicou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022.

-0- *T Resultados do primeiro trimestre(em milhões, exceto por quantidade de ações)Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 5.962 US$ 6.225 US$ 5.223 -4% 14% Lucro antes dos impostos - base GAAPUS$ 638 US$ 755 US$ 386 -16% 65% Lucro líquido - Base GAAPUS$ 510 US$ 601 US$ 299 -15% 70% EPS diluído - Base GAAPUS$ 0,36 US$ 0,42 US$ 0,21 -14% 71% EBITDA ajustado*US$ 1.254 US$ 1.381 US$ 1.049 -9% 19% Margem EBITDA ajustada*21,0% 22,2% 20,1% -115 bps 94 bps Receita operacional por segmento, antes dos impostos*US$ 894 US$ 986 US$ 664 -9% 35% Margem operacional por segmento, antes dos impostos*15,0% 15,8% 12,7% -84 bps 229 bps Lucro líquido, excluindo encargos e créditos*US$ 488 US$ 587 US$ 299 -17% 63% EPS diluído, excluindo encargos e créditos*US$ 0,34 US$ 0,41 US$ 0,21 -17% 62% Receita por região geográfica InternacionalUS$ 4.632 US$ 4.898 US$ 4.211 -5% 10% América do Norte1.282 1.281 972 - 32% Outros48 46 40 n/s n/s US$ 5.962 US$ 6.225 US$ 5.223 -4% 14% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos", "Divisões" e "Informações complementares" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceita por divisãoDigital e integraçãoUS$ 857 US$ 889 US$ 772 -4% 11% Desempenho de reservatórios1.210 1.287 1.002 -6% 21% Construção de poços2.398 2.388 1.936 - 24% Sistemas de produção1.604 1.765 1.590 -9% 1% Outros(107) (104) (77) n/s n/s US$ 5.962 US$ 6.225 US$ 5.223 -4% 14% Lucro operacional antes dos impostos por divisão Digital e integraçãoUS$ 292 US$ 335 US$ 247 -13% 18% Desempenho de reservatórios160 200 102 -20% 56% Construção de poços388 368 210 5% 85% Sistemas de produção114 159 138 -28% -18% Outros(60) (76) (33) n/s n/s US$ 894 US$ 986 US$ 664 -9% 35% Margem operacional antes dos impostos por divisão Digital e integração34,0% 37,7% 32,0% -372 bps 201 bps Desempenho de reservatórios13,2% 15,5% 10,2% -232 bps 299 bps Construção de poços16,2% 15,4% 10,8% 77 bps 534 bps Sistemas de produção7,1% 9,0% 8,7% -192 bps -159 bps Outrosn/s n/s n/s n/s n/s 15,0% 15,8% 12,7% -84 bps 229 bps n/s = não significativo*T

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Olivier Le Peuch, diretor executivo da Schlumberger, comentou: "Nossos resultados do primeiro trimestre nos colocam firmemente no caminho para entregar crescimento de receita anual na casa dos 15% e outro ano com um aumento significativo nos lucros. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a receita cresceu 14%; o EPS, excluindo encargos e créditos, aumentou 62%; a margem operacional por segmento, antes dos impostos, cresceu em 229 pontos de base (bps), liderada por Construção de poços e Desempenho de reservatórios. Esses resultados refletem a força das nossas divisões de serviços principais, o aumento da atividade de base ampla e a contínua realização de nossa alavancagem operacional aprimorada.

"O trimestre também marcou o início trágico do conflito na Ucrânia, o que gera uma séria preocupação. Consequentemente, estabelecemos equipes locais e globais de gerenciamento de crise para responder à crise e seus efeitos nos funcionários, negócios e em nossas operações. Além de garantir que nossas operações estejam de acordo com as sanções em andamento, nesse trimestre decidimos suspender novos investimentos e implementação de tecnologia em nossas operações na Rússia. Pedimos o fim das hostilidades e esperamos que a paz seja restaurada na Ucrânia e em toda a região.

Tendências de mudanças no cenário energético

"Ao mesmo tempo, está surgindo uma mudança no foco do cenário energético, agravando um mercado de petróleo e gás já fortemente abastecido. O movimento dos fluxos de abastecimento da Rússia resultará em maiores investimentos globais em todas as regiões e em toda a cadeia de valor de energia para garantir a diversificação e segurança do abastecimento mundial de energia.

"A confluência dos preços elevados das commodities, o crescimento de atividade orientado por demanda e a segurança energética estão criando uma das perspectivas mais fortes para o setor de serviços de energia nos últimos tempos - reforçando os fundamentos do mercado para um ciclo de alta plurianual mais forte e mais duradouro - sem um retrocesso econômico global.

"Nesse contexto, a energia nunca foi tão essencial para o mundo. A Schlumberger, que se beneficia de maneira exclusiva da atividade de exploração e produção e transformação digital em crescimento, fornece o portfólio mais abrangente de tecnologia para ajudar clientes a entregar uma energia diversa, mais limpa e mais acessível.

Crescimento do primeiro trimestre liderado pelas divisões de Construção de poços e Desempenho de reservatórios

"O crescimento da receita em relação ao ano anterior foi liderado por Construção de poços e Desempenho de reservatórios, nossas divisões de serviços principais, com as duas crescendo mais de 20%, superando o crescimento global de sondas. A receita de Digital e integração aumentou 11%, enquanto a receita de Sistemas de produção cresceu 1%. Nossas divisões de serviços principais alcançaram crescimento de receita de dois dígitos em perfuração, avaliação, intervenção e serviços de estimulação, em terra e offshore. Em Digital e integração, o crescimento foi impulsionado por fortes vendas digitais, aumento nas vendas de licenças de dados de exploração e maior receita de projetos de Soluções de desempenho de ativos (Asset Performance Solutions, APS). Por outro lado, o crescimento de Sistemas de produção foi temporariamente prejudicado por restrições contínuas da cadeia de suprimentos e logística, resultando em entregas de produtos abaixo do esperado. Entretanto, estamos confiantes de que essas restrições diminuirão gradualmente, permitindo a conversão de pedidos pendentes e acelerando o crescimento de receita de Sistemas de produção até o final de 2022.

"Em uma base geográfica, o crescimento da receita em comparação ao mesmo trimestre do ano passado foi de base ampla, com a receita internacional crescendo 10% e a da América do Norte crescendo 32%. O crescimento internacional alcançou todas as áreas, liderado pela América Latina, devido à maior perfuração no México, Equador, Argentina e Brasil. A região da Europa/CEI/África cresceu principalmente devido ao aumento de vendas de Sistemas de produção na Turquia e aumento da perfuração de exploração marítima na África, especialmente em Angola, Namíbia, Gabão e Quênia. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados pela queda de receita na Rússia e Ásia Central. A receita no Oriente Médio e Ásia cresceu devido à maior atividade de perfuração, estimulação e intervenção no Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Egito, Austrália e Sudeste Asiático. Na América do Norte, o crescimento foi generalizado em toda atividade de perfuração e completação, combinado com uma forte contribuição de nosso projeto de APS no Canadá.

"Em relação ao ano anterior, a margem operacional do segmento antes de impostos no primeiro trimestre cresceu devido à melhor alavancagem operacional de uma maior atividade, mistura favorável de atividades offshore, maior adoção de tecnologia e um ambiente global de preços cada vez melhor, que continua a evoluir favoravelmente em Construção de poços e Desempenho de reservatórios. A margem de Digital e integração expandiu ainda mais, enquanto a margem de Sistemas de produção foi impactada pelas restrições da cadeia de suprimentos.

"Sequencialmente, a receita do primeiro trimestre reflete primariamente a típica queda sazonal da atividade no Hemisfério Norte, com a queda na Europa/CEI/África mais acentuada devido à depreciação do rublo, como também pelas restrições da cadeia de suprimentos global impactando Sistemas de produção. Por outro lado, a receita da América do Norte e América Latina ficou essencialmente estável sequencialmente. Por divisão, a receita de Construção de poços foi ligeiramente maior que no trimestre passado já que a forte atividade de perfuração na América do Norte, América Latina e Oriente Médio mais que compensou as reduções sazonais na Europa/CEI/África e Ásia. Desempenho de reservatórios, Sistemas de produção, e Digital e integração foram sequencialmente mais baixos devido às reduções sazonais em atividades e vendas.

"O caixa das operações no primeiro trimestre foi de US$ 131 milhões, incluindo um acúmulo de capital de giro no primeiro trimestre acima do nível usual, à frente do crescimento previsto para o ano. Esperamos que a geração de fluxo de caixa livre acelere durante o ano, consistente com nossa tendência histórica e ainda esperamos uma margem de fluxo de caixa livre de dois dígitos no período de um ano completo.

"Daqui em diante, a perspectiva para o resto do ano, especialmente no segundo semestre, está se moldando muito bem com a aceleração dos investimentos de curto e longo ciclo. Notavelmente, diversas decisões de investimento final para projetos de desenvolvimento de longo ciclo foram aprovadas, novos contratos foram concedidos, a perfuração de exploração marítima está retornando, e vários clientes anunciaram um significativo aumento nos seus planos de gastos para este e os próximos anos.

"Consequentemente, é nossa visão que a atividade aumentada - em terra e offshore -, maior adoção de tecnologia e impulso de preços conduzirão o crescimento simultâneo internacionalmente e na América do Norte. Isso resultará em uma recuperação sazonal sequencial no segundo trimestre seguida por um crescimento significativo no segundo semestre do ano, especialmente no mercado internacional.

"Com esse cenário e apesar da incerteza em relação à Rússia, acreditamos que a dinâmica atual do mercado deve nos permitir manter nossas ambições para o ano inteiro de crescimento de receita em relação ao ano anterior na casa dos 15% e margens EBITDA ajustadas ao final do ano com pelo menos 200 pontos de base acima do quarto trimestre de 2021. Nosso panorama positivo se estende para 2023 e além, já que prevemos anos seguidos de crescimento de mercado. À medida que a demanda continua a se fortalecer e novos investimentos são dedicados à diversificação do fornecimento de energia, a duração e escala deste ciclo de aumento podem ser maiores que o previsto inicialmente, na ausência de um retrocesso na recuperação econômica.

"Com base nesses fundamentos de fortalecimento, decidimos iniciar o retorno incremental para os acionistas com um aumento de 40% nos dividendos. A trajetória dos nossos fluxos de caixa nos dá flexibilidade para acelerar nosso programa de retorno de capital ao mesmo tempo que continuamos a desalavancar o balanço patrimonial e investir para o sucesso de longo prazo.

"Neste momento crucial da energia para o mundo, a Schlumberger está bem posicionada. Nossa posição de mercado vantajosa, liderança em tecnologia e diferenciação em execução estão alinhadas para um potencial de retorno significativo ao longo do ciclo."

Demais eventos

Em 21 de abril de 2022, o Conselho Diretor da Schlumberger aprovou um aumento de 40% no dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,125 por ação das ações ordinárias em circulação, para US$ 0,175 por ação, começando com o dividendo a pagar em 14 de julho de 2022 aos acionistas registrados em 1º de junho de 2022.

Receita do primeiro trimestre por área geográfica

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorAmérica do NorteUS$ 1.282 US$ 1.281 US$ 972 - 32% América Latina1.204 1.204 1.038 - 16% Europa/CEI/África1.404 1.587 1.256 -12% 12% Oriente Médio e Ásia2.024 2.107 1.917 -4% 6% Eliminações e outros48 46 40 n/s n/s US$ 5.962 US$ 6.225 US$ 5.223 -4% 14% InternacionalUS$ 4.632 US$ 4.898 US$ 4.211 -5% 10% América do NorteUS$ 1.282 US$ 1.281 US$ 972 - 32% n/s = não significativo*T

América do Norte

A receita de US$ 1,3 bilhão da América do Norte ficou essencialmente estável sequencialmente, já que o crescimento em terra foi compensado por vendas sazonalmente mais baixas de licenças de dados de exploração e sistemas de produção no Golfo do México dos Estados Unidos. A receita de terras foi impulsionada pelo crescimento na perfuração em terra nos Estados Unidos e aumentou a receita da APS no Canadá.

Em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, a receita na América do Norte cresceu 32%. O crescimento foi extenso em toda atividade de perfuração e completação, combinado com uma forte contribuição de nosso projeto de APS no Canadá.

Internacional

A receita de US$ 1,2 bilhão na América Latina foi sequencialmente estável, enquanto uma maior receita de APS no Equador e maior atividade de perfuração no México foi compensada por uma receita mais baixa na Guiana, Brasil e Argentina devido a atividades de perfuração, intervenção e completação reduzidas, assim como vendas mais baixas de sistemas de produção. A maior receita de APS no Equador foi impulsionada pela retomada da produção após as interrupções em tubulação no trimestre anterior.

Em relação ao ano anterior, a receita cresceu 16% devido a uma maior atividade de perfuração no México, Equador, Argentina e Brasil.

A receita de US$ 1,4 bilhão da Europa/CEI/África diminuiu 12% sequencialmente devido à redução sazonal na atividade que impactou todas as divisões, além da depreciação do rublo. A queda na receita foi parcialmente compensada por receita mais alta na Europa, especialmente na Turquia, devido ao aumento nas vendas de sistemas de produção.

Em relação ao ano anterior, a receita cresceu 12%, primariamente devido ao aumento nas vendas de sistemas de produção na Turquia e maior perfuração de exploração marítima na África, especialmente em Angola, Namíbia, Gabão e Quênia. Esses aumentos, entretanto, foram parcialmente compensados pela queda de receita na Rússia e região da Ásia Central.

A receita de US$ 2,0 bilhões no Oriente Médio e Ásia diminuiu 4% sequencialmente devido a menor atividade sazonal na China, Sudeste Asiático e Austrália, combinada com redução nas vendas de sistemas de produção na Arábia Saudita. Esta queda foi parcialmente compensada pela robusta atividade de perfuração no resto do Oriente Médio, especialmente nos Emirados Árabes Unidos.

Em relação ao ano anterior, a receita cresceu 6% devido à maior atividade de perfuração, estimulação e intervenção em novos projetos no Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Egito, e no Sudeste Asiático e Austrália.

Resultados do primeiro trimestre por divisão

Digital e integração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceita InternacionalUS$ 631 US$ 624 US$ 610 1% 3% América do Norte225 263 161 -14% 40% Outros1 2 1 n/s n/s US$ 857 US$ 889 US$ 772 -4% 11% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 292 US$ 335 US$ 247 -13% 18% Margem operacional antes dos impostos34,0% 37,7% 32,0% -372 bps 201 bps n/s = não significativo*T

A receita de US$ 857 milhões de Digital e integração diminuiu 4% sequencialmente devido às vendas sazonalmente mais baixas de digital e licenças de dados de exploração, primariamente na América do Norte e Europa/CEI/África, após as vendas normais de fim de ano. Esta queda foi parcialmente compensada por uma forte contribuição de nossos projetos de APS no Equador com a retomada da produção após interrupções em tubulação no trimestre anterior.

Em relação ao ano anterior, a receita aumentou 11% com crescimento em todas as áreas impulsionado por fortes vendas de digital, maiores vendas de licenças de dados de exploração e maior receita de projetos de APS.

A margem operacional antes dos impostos de 34% de Digital e integração contraiu 372 bps sequencialmente devido aos efeitos de vendas mais baixas de digital e licenças de dados de exploração que foram parcialmente compensadas pela maior lucratividade de projetos de APS no Equador.

Em relação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos expandiu 201 bps com melhoria em todas as áreas devido à maior lucratividade em digital, licenças de dados de exploração e projetos de APS, especialmente no Canadá.

Desempenho de reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaInternacionalUS$ 1.105 US$ 1.194 US$ 922 -7% 20% América do Norte103 92 78 12% 31% Outros2 1 2 n/s n/s US$ 1.210 US$ 1.287 US$ 1.002 -6% 21% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 160 US$ 200 US$ 102 -20% 56% Margem operacional antes dos impostos13,2% 15,5% 10,2% -232 bps 299 bps n/s = não significativo*T

A receita de US$ 1,2 bilhão de Desempenho de reservatórios diminuiu 6% sequencialmente devido a reduções sazonais de atividade, primariamente no Hemisfério Norte, bem como atividade de intervenção e estimulação reduzida na América Latina. A receita também foi impactada pela depreciação do rublo. A queda foi parcialmente compensada pela forte atividade na América do Norte e Oriente Médio.

Em relação ao ano anterior, o crescimento de dois dígitos da receita foi amplo em todas as regiões, exceto na Rússia e Ásia Central. O crescimento de dois dígitos foi publicado em serviços de avaliação, intervenção e estimulação em terra e offshore, com mais atividade relacionada a exploração durante o trimestre.

A margem operacional antes dos impostos de 13% de Desempenho de reservatórios contraiu 232 bps sequencialmente devido à lucratividade reduzida decorrente de atividade sazonalmente mais baixa de avaliação e estimulação, primariamente no Hemisfério Norte, parcialmente compensada pela maior lucratividade na América do Norte.

Em relação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos expandiu 299 bps com lucratividade melhorando em atividade de avaliação e intervenção em todas as regiões, exceto na Rússia e Ásia Central.

Construção de poços

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceita InternacionalUS$ 1.865 US$ 1.901 US$ 1.577 -2% 18% América do Norte485 441 310 10% 56% Outros48 46 49 n/s n/s US$ 2.398 US$ 2.388 US$ 1.936 - 24% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 388 US$ 368 US$ 210 5% 85% Margem operacional antes dos impostos16,2% 15,4% 10,8% 77 bps 534 bps n/s = não significativo*T

A receita de US$ 2,4 bilhões de construção de poços foi ligeiramente mais alta sequencialmente, impulsionada pelo aumento da atividade de perfuração integrada e receita de fluidos de perfuração, parcialmente compensada pela redução de medições e vendas de equipamentos de perfuração. A forte atividade de perfuração na América do Norte, América Latina e Oriente Médio foi parcialmente compensada por reduções sazonais na Europa/CEI/África e Ásia, como também pelos efeitos da depreciação do rublo.

Em relação ao ano anterior, o crescimento de dois dígitos da receita foi em todas as regiões, exceto na Rússia e Ásia Central. O crescimento de dois dígitos foi registrado em fluidos de perfuração, medições e em atividade de perfuração integrada, em terra e offshore.

A margem operacional antes dos impostos de 16% de Construção de poços expandiu 77 bps sequencialmente devido à maior lucratividade em perfuração integrada, impactando todas as áreas, especialmente na América do Norte, América Latina e Oriente Médio. Isso foi parcialmente compensado pelas margens reduzidas no Hemisfério Norte e Ásia devido à sazonalidade.

Em relação ao ano anterior, a margem operacional antes dos impostos expandiu 534 bps com a lucratividade aumentando em perfuração integrada, vendas de equipamentos e serviços de medição na maioria das regiões.

Sistemas de produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021SequencialEm relação ao ano anteriorReceita InternacionalUS$ 1.127 US$ 1.278 US$ 1.161 -12% -3% América do Norte473 484 420 -2% 13% Outros4 3 9 n/s n/s US$ 1.604 US$ 1.765 US$ 1.590 -9% 1% Lucro operacional antes dos impostosUS$ 114 US$ 159 US$ 138 -28% -18% Margem operacional antes dos impostos7,1% 9,0% 8,7% -192 bps -159 bps n/s = não significativo*T

A receita de US$ 1,6 bilhão de Sistemas de produção caiu 9% sequencialmente devido às vendas mais baixas de sistemas de produção de poços em todas as áreas e receita reduzida de projetos submarinos. A receita foi temporariamente impactada pelas restrições da cadeia de suprimentos e logística, resultando em entregas de produtos abaixo do esperado.

Em relação ao ano anterior, o crescimento de dois dígitos na América do Norte e Europa e África foi impulsionado por novos projetos, em contraste às reduções no Oriente Médio e Ásia e América Latina como resultantes do fim de projetos e restrições temporárias da cadeia de suprimentos. À medida que essas restrições diminuem gradualmente, permitindo a conversão de pedidos pendentes, o crescimento de receita para Sistemas de produção acelerará até o final de 2022.

A margem operacional antes dos impostos de 7% de Sistemas de produção caiu 192 bps sequencialmente e 159 bps em relação ao ano anterior. A contração da margem foi principalmente causada pela lucratividade reduzida em sistema de produção de poços impulsionada principalmente pelo impacto das restrições globais da cadeia de suprimentos e logística.

Destaques trimestrais

O investimento na produção de petróleo e gás continua crescendo enquanto os clientes da Schlumberger investem para fornecer energia confiável para atender à demanda crescente e em evolução. Globalmente, clientes estão anunciando novos projetos e expandindo desenvolvimentos existentes, e a Schlumberger está cada vez mais sendo escolhida por seu desempenho em execução e tecnologia inovadora que contribui para o sucesso do cliente. As concessões deste trimestre incluem:

-- A bp concedeu à Schlumberger um contrato de três anos para serviços abrangentes em seis plataformas operando offshore no Azerbaijão. O escopo do contrato cobre perfuração e medições, fluidos de perfuração, cimentação, brocas e registro de lama - incluindo operações em desafiadores poços de gás de alta pressão e águas profundas no Campo Shah Deniz. As duas empresas colaboraram estreitamente para projetar as soluções técnicas mais eficientes, apoiadas por modelos operacionais e comerciais inovadores, para alcançar uma mudança radical no custo total de propriedade da bp. O contrato terá início no segundo trimestre de 2022.

-- A Saudi Aramco concedeu à Schlumberger um importante contrato para serviços integrados de perfuração e construção de poços em um projeto de perfuração de poços de gás. O escopo do projeto integrado abrange plataformas de perfuração e tecnologias e serviços, incluindo brocas de perfuração, medição durante a perfuração (measurement while drilling, MWD) e perfilagem durante a perfuração (logging while drilling, LWD), fluidos de perfuração, cimentação e completação de poços. A Schlumberger utilizará soluções digitais para aprimorar o desempenho da perfuração integrada, incluindo a solução de entrega de poços DrillOps* no alvo, que usa análise de dados, sistemas de aprendizado e automação para executar um plano de poço digital, melhorando a eficiência, consistência e desempenho da perfuração.

-- A Schlumberger fechou contratos com a BOE Exploration & Production LLC para diversos escopos de trabalho no Golfo do México. Os contratos incluem o fornecimento de serviços e equipamentos para perfuração de alta pressão e alta temperatura (high-pressure, high-temperature, HPHT) no projeto de desenvolvimento Shenandoah Fase I, como também o fornecimento de tecnologia avançada de válvula de completação - válvulas de segurança de águas profundas de alto desempenho GeoGuard* - para o projeto. A perfuração de Shenandoah utilizará nossa habilidade e tecnologia para ajudar a maximizar o valor para o desenvolvimento da formação terciária inferior, que compreende reservatórios de alta pressão. A Schlumberger aplicará anos de experiência técnica e tecnologia de HPHT de ponta ao projeto em colaboração com a operadora. A perfuração está programada para começar em 2022.

-- A Schlumberger tem contratos fechados com a ENI para serviços de construção de poços cobrindo campanhas de desenvolvimento de preenchimento na América do Norte, que deve começar em abril de 2022. As campanhas incluem diversos poços onshore e offshore, incluindo vários poços de águas profundas onde serão implementados perfuração direcional e serviços de cimentação da Schlumberger. Entre as tecnologias fundamentais nas campanhas da ENI durante a fase de perfuração estão os sistemas rotativos dirigíveis PowerDrive Xcel* e a PowerDrive Orbit* para realizar trajetórias 3D exigentes e poços de alto ângulo, e serviço Performance Live* conectado digitalmente para melhorar a eficiência operacional, reduzindo ao mesmo tempo o risco de HSE e a pegada de carbono.

-- A TotalEnergies concedeu à Schlumberger um extenso contrato para serviços de perfuração, completação e produção para o desenvolvimento de petróleo onshore de Tilenga em Uganda. O escopo do contrato incluem a prestação de serviços de perfuração direcional, completações superiores, acabamentos inferiores, soluções de elevação artificial e cabeças de poços para o desenvolvimento de Tilenga, que compreende seis campos com até 426 poços, que serão desenvolvidos em 31 poços.

-- No Norte da África, a Schlumberger fechou um contrato de três anos para serviços de exploração e produção, avaliado em mais de US$ 200 milhões. O escopo do contrato inclui serviços de wireline, tubulação em espiral, teste de poços, slickline, fraturamento hidráulico e estimulação. A Schlumberger adotará uma abordagem adequada à bacia para projetar e implementar uma combinação de tecnologias e soluções na região, que suportará o sucesso da exploração e melhorará o desempenho de produção de ativos existentes.

-- A Kuwait Oil Company (KOC) concedeu à Schlumberger um contrato de sete anos, para mais de 400 instalações de equipamentos e serviços de bomba de cavidade progressiva (progressive cavity pump, PCP). O escopo do contrato inclui fornecimento, instalação e comissionamento de PCPs, que são ideias para aumentar a produção de ativos de petróleo pesado e maduro da KOC. Nos termos do contrato, a Schlumberger também fornecerá uma solução de automação única e abrangente para o monitoramento remoto e manutenção de PCPs em poços existentes, permitindo ao mesmo tempo que novos poços sejam facilmente adicionados. Essa solução digital melhorará o desempenho do PCP e a eficiência operacional da KOC nesses ativos. O trabalho começou no segundo trimestre de 2022.

A adoção digital em todo o setor continua ganhando força, evoluindo como os clientes acessam e usam seus dados, aprimorando ou criando novos fluxos de trabalho e utilizando dados para orientar decisões que aumentam o desempenho em campo. Os clientes estão adotando nossa plataforma digital líder do setor e soluções avançadas no campo para resolver novos desafios e melhorar o desempenho operacional. Os exemplos do trimestre incluem:

-- A ConocoPhillips concedeu à Schlumberger a implantação corporativa do seu ambiente de E&P cognitivo DELFI* baseado em nuvem. A ConocoPhillips usará as soluções digitais da Schlumberger habilitadas pelo ambiente DELFI para trazer a modelagem da engenharia de reservatórios, dados e fluxos de trabalho para a nuvem. Após a conclusão da integração, os engenheiros de reservatórios da ConocoPhillips terão acesso aos recursos de computação baseados na nuvem e de alto desempenho no ambiente DELFI, assim como às soluções de engenharia de reservatórios da Schlumberger - incluindo a plataforma de software E&P Petrel*, Petrel Reservoir Engineering, simulador de reservatório de alta resolução INTERSECT*, e o simulador de reservatório ECLIPSE*, referência do setor.

-- Na Malásia, a PETRONAS assinou um Memorando de Entendimento (Memorandum of Understanding, MOU) com a Schlumberger para explorar conjuntamente oportunidades nas áreas de sustentabilidade, digital e tecnologias da internet das coisas (IoT), além de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Segundo o MOU, a PETRONAS e a Schlumberger criarão importantes inciativas de sustentabilidade, como a configuração de um Centro de excelência de captura e armazenamento de carbono (CCS) que abrange tecnologias de separação de CO2, um programa de desenvolvimento de competências, gerenciamento de emissões e um repositório baseado na nuvem para dados de armazenamento de carbono. Essa colaboração está alinhada com os esforços da PETRONAS para estabelecer a Malásia como um centro de soluções de CCS líder na região. A PETRONAS aproveitará os recursos da Schlumberger para desenvolver tecnologias confiáveis, mais seguras e prontas para implementação que reduzem a pegada de carbono em suas operações upstream, desenvolvendo ao mesmo tempo uma estrutura de capacidade e gerenciamento de dados eficiente. A PETRONAS está tomando medidas deliberadas para criar um portfólio resiliente e sustentável para apoiar a transição para fontes de energia de baixo a zero carbono.

-- A Schlumberger expandiu sua rede INNOVATION FACTORI com a abertura de um novo centro em Houston, estado norte-americano do Texas, o primeiro centro INNOVATION FACTORI na América do Norte. Por meio da INNOVATION FACTORI, os clientes podem transformar conceitos promissores em soluções digitais de IA de escala empresarial e totalmente implementadas que extraem máximo valor de dados. Os clientes se beneficiam com uma abordagem ágil utilizando o ambiente de E&P cognitivo DELFI, que se integra plenamente a soluções de IA e IoT de borda Agora*. Os clientes também têm acesso a uma poderosa plataforma de aprendizado de máquina com recursos de IA incomparáveis graças à parceria da Schlumberger com a Dataiku. Ao lado da Dataiku, a Schlumberger está possibilitando que os clientes utilizem uma única plataforma centralizada para desenvolver, implementar, reger e gerenciar aplicativos de IA e análise, permitindo que usuários do dia a dia desenvolvam soluções de IA de pouco código e sem código.

-- Na Líbia, a Sirte Oil Company (SOC) começou as operações de digitalização com soluções de IA e IoT de borda Agora para aumentar a produção e confiabilidade da bomba submergível elétrica (electrical submersible pump, ESP). Usando conectividade segura de satélite e energia solar no Campo AI-Khair remoto, a SOC agora está melhorando a produção e monitorando o primeiro de vários poços, com implantações adicionais programadas para 2022. Esta implementação pioneira de um aplicativo de desempenho de ESP preditivo em conjunto com a análise de vídeo orientada por IA implantada por meio de soluções Agora no poço melhora a produção, aumenta a segurança no local e pode reduzir as visitas necessárias ao poço em mais de 90%. A SOC capturará remotamente outras informações de medidores analógicos em poços subsequentes usando visão digital alimentada por IA e soluções Agora.

Durante o trimestre, a Schlumberger introduziu diversas novas tecnologias e foi reconhecida pela sua inovação avançada do setor. Os clientes estão aproveitando nossas Transition Technologies* e soluções digitais para melhorar o desempenho operacional e reduzir a pegada de carbono.

-- No Eagle Ford Shale, a Ensign Natural Resources conseguiu reduzir novos gastos de capital e emissões de poços usando fluxômetros multifásicos de superfície Vx Spectra*. Anteriormente, a Ensign estava usando um separador trifásico para o monitoramento da produção em cada poço. Ao implantar fluxômetros Vx Spectra - que mede sem precisar separar componentes da produção - a Ensign agora pode usar um único separador de teste por bloco e um fluxômetro Vx Spectra para monitoramento em tempo real do desempenho individual do poço. Isso reduziu o capex ao diminuir o número de separadores necessários, reduzindo as emissões de poços em 75%.

-- A primeira implementação mundial da plataforma de testes de formação de wireline inteligente Ora* de 6 polegadas foi realizada no Kuwait em janeiro de 2022, com uma sonda radial 3D focada em uma plataforma de perfuração profunda a 16.100 pés, permitindo a primeira amostragem de fundo de poço no reservatório de gás confinado Jurassic. A implementação da KOC foi uma ótima oportunidade para provar a liderança tecnológica da Schlumberger, e a plataforma Ora permitiu um aumento de quatro vezes na eficiência da amostragem em um dos reservatórios mais complexos do Kuwait. Essa operação reduziu a pegada de carbono da KOC usando uma das nossas Transition Technologies, e abre o caminho para novas implantações para concretizar a visão ambiental, social e de governança (ESG) da KOC.

-- As tecnologias Schlumberger receberam diversos elogios da Offshore Technology Conference (OTC), o principal evento do setor dedicado ao avanço do conhecimento científico e técnico para recursos offshore e questões ambientais. O serviço inteligente de intervenção wireline extrema ReSOLVE iX* e a perfuração direcional autônoma receberam um prêmio OTC 2022 Spotlight on New Technology®, que reconhece empresas que estão revolucionando o futuro da energia offshore por meio de avanço tecnológico e inovação. Além disso, a solução de operações de produção ajustadas ProdOps* e a solução sísmica de poço de fibra óptica Optiq Seismic* receberam um prêmio OTC Asia 2022 Spotlight on New Technology. Todas essas tecnologias estão sendo implementadas pelos clientes para melhorar o desempenho operacional.

O ciclo de crescimento continua a se fortalecer à medida que os clientes investem cada vez mais para descobrir e trazer novos suprimentos ao mercado. A construção de poços é uma parte essencial desse processo, e a Schlumberger continua a introduzir tecnologias que não apenas impulsionarão a eficiência na construção de poços, mas também fornecem um maior entendimento dos reservatórios, capacitando os clientes para criar mais valor. Destaques em tecnologias de perfuração no trimestre:

-- A Schlumberger anunciou a introdução do serviço de mapeamento durante a perfuração de reservatório GeoSphere 360* 3D, que aproveita soluções avançadas digitais e em nuvem para entregar perfis 3D em tempo real de objetos de reservatório. Usando o serviço GeoSphere 360 3D, os clientes agora podem posicionar menos poços de maior qualidade com maior certeza e confiança, melhorando os retornos de reservatórios complexos e reduzindo a intensidade de carbono do desenvolvimento do campo. Diferente das tecnologias convencionais, o mapeamento 3D de reservatório durante a perfuração identifica corpos de fluido e falhas - em escala de reservatório - algo único no setor. No Mar do Norte, a Equinor usou o novo serviço GeoSphere 360 3D Schlumberger para gerar um entendimento estrutural completo em 3D de uma importante seção de um poço, que levou à entrega de quase 100 m de intervalo de pagamento líquido extra. A percepção de subsuperfície do serviço GeoSphere 360 3D informou o posicionamento do poço de alto ângulo da Equinor que otimizou a recuperação total de hidrocarbonetos. O apoio de geodirecionamento do topo do reservatório até a seção principal do intervalo horizontal resultou na escolha da Equinor para estender o poço na zona de pagamento do reservatório, melhorando a economia do projeto.

Nosso setor deve avançar de maneira sustentável em suas operações, reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para a estabilidade do fornecimento global de energia. A Schlumberger continua criando e aplicando tecnologia para reduzir emissões de operações de clientes e apoiar a geração de energia limpa em todo o mundo.

-- Durante o trimestre, a empresa lançou formalmente o negócio de soluções de emissões de ponta a ponta Schlumberger (Schlumberger End-to-end Emissions Solutions, SEES), que oferece um abrangente conjunto de serviços e tecnologias de ponta projetados para oferecer a operadoras uma solução robusta e dimensionável para medir, monitorar, criar relatórios e, por fim, eliminar o metano e as emissões de queima de rotina de suas operações. As emissões de metano e queima atualmente são responsáveis por mais de 60% da emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) - ou escopos 1 e 2 - das operadoras. A SEES entrega uma abordagem holística para permitir que operadoras desenvolvam uma estratégia bem-sucedida para eliminar emissões de metano. A abordagem permite que clientes planejem, meçam e ajam usando a primeira plataforma digital de emissões de metano do setor, acessível no ambiente DELFI, fornecendo um caminho abrangente e diferenciado para que operadoras alcancem seus objetivos de descarbonização.

-- Na Alemanha, a Schlumberger realizou uma estimulação bem-sucedida em um poço geotérmico horizontal para a Ruhr Universität Bochum, criando um modelo para rejuvenescimento de poços geotérmicos na Alemanha e além, atendendo aos mais altos padrões ambientais. Tipos anteriores de tratamentos não foram bem-sucedidos neste complexo reservatório de alta temperatura. O software de estimulação para produção centrado no reservatório Kinetix* foi usado para planejar um tratamento entregue com o serviço de completação integrada BroadBand Precision*, incluindo uma formulação personalizada do fluido de fratura de alta temperatura tolerante a cisalhamento ThermaFRAC*. Esta solução apoiou o licenciamento de projeto na Bavarian Environment Agency, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) e Mining Office South Bavaria (Bergamt Südbayern) através do cumprimento de rigorosos requisitos ambientais da Alemanha. O processo pode ser usado para renovar a produtividade de poços geotérmicos ao redor do mundo.

-- A Veitur Utilities PLC concedeu um contrato direto à Schlumberger para três bombas submersíveis elétricas de alta temperatura (ESP) REDA* a serem instaladas em poços de águas geotérmicas localizados em Reykjavik, Islândia. Esse contrato é o resultado de uma instalação anterior da Schlumberger em 2020 de uma bomba REDA para substituir uma bomba de eixo de linha (LSP) nos poços de aquecimento urbano do distrito de Veitur. A ESP da Schlumberger pode operar em ambientes de maior temperatura, profundidade aumentada e maior desvio vertical do que as LSPs, que são típicas em aplicações geotérmicas. A bomba REDA gera vazões mais altas sem a necessidade de refrigeração adicional, reduzindo o consumo de energia enquanto atende à crescente demanda por aquecimento na rede de aquecimento do distrito.

-- Na Nova Zelândia, a Ballance Agri-Nutrients Ltd. concedeu à Schlumberger um contrato para utilizar a plataforma de software de processo Symmetry* para criar um gêmeo digital da planta de amônia-ureia Kapuni e usar simulação termodinâmica personalizada para aumentar a produção da planta. O motor termodinâmico da plataforma Symmetry, combinado com ferramentas de modelagem de ureia sob medida, permitirá que a Ballance combine essa planta com um parque de energia renovável que não apenas produzirá amônia verde e ureia para a agricultura, mas também fornecerá hidrogênio verde para combustível de transporte.

TABELAS FINANCEIRAS

-0- *T Demonstração consolidada condensada dos resultados (em milhões, exceto por quantidade de ações) Três mesesPeríodos encerrados em 31 de março de2022 2021 ReceitaUS$ 5.962 US$ 5.223 Juros e outras receitas (1)50 19 DespesasCusto das receitas5.013 4.504 Pesquisa e engenharia141 135 Geral e administrativo97 81 Juros123 136 Lucro antes dos impostos (1)US$ 638 US$ 386 Despesa com impostos (1)118 74 Lucro líquido (1)US$ 520 US$ 312 Lucro líquido atribuível à participação minoritária10 13 Receita líquida atribuível à Schlumberger (1)US$ 510 US$ 299 Dividendos diluídos por ação da Schlumberger (1)US$ 0,36 US$ 0,21 Média de ações em circulação1.412 1.398 Média de ações em circulação presumindo diluição1.434 1.419 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$ 533 US$ 532 (1) Veja a seção intitulada "Encargos e Créditos" para mais detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. *T

-0- *T Balanço patrimonial condensado consolidado (em milhões) 31 de março,31 de dezembro,Ativos2022 2021 Ativo circulanteCaixa e investimentos em curto prazoUS$ 2.649 US$ 3.139 Contas a receber5.713 5.315 Inventários3.719 3.272 Outros ativos circulantes1.172 928 13.253 12.654 Investimento em empresas afiliadas1.955 2.044 Ativos fixos6.354 6.429 Fundo de comércio12.978 12.990 Ativos intangíveis3.158 3.211 Outros ativos4.269 4.183 US$ 41.967 US$ 41.511 Passivos e patrimônioPassivo circulanteContas a pagar e passivo adquiridoUS$ 8.638 US$ 8.382 Passivo estimado para imposto de renda940 879 Empréstimos de curto prazo e proporção atualdas dívidas de longo prazo923 909 Dividendos a pagar195 189 10.696 10.359 Dívida de longo prazo13.163 13.286 Benefícios pós-aposentadoria232 231 Outros passivos2.237 2.349 26.328 26.225 Patrimônio15.639 15.286 US$ 41.967 US$ 41.511 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões) Componentes da liquidez31 de março de202231 de dezembro de202131 de março de2021Caixa e investimentos em curto prazo US$ 2.649 US$ 3.139 US$ 2.910 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo (923) (909) (749) Dívida de longo prazo (13.163) (13.286) (15.834) Dívida líquida (1) US$ (11.437) US$ (11.056) US$ (13.673) Detalhes de alterações na liquidez: Três Três Meses Meses Períodos encerrados em 31 de março de2022 2021 Lucro líquidoUS$ 520 US$ 312 Encargos e créditos, líquido de imposto (2)(22) - 498 312 Depreciação e amortização (3)533 532 Despesa com remuneração com base em ações89 84 Alteração no capital de giro(948) (455) Outros(41) (44) Fluxo de caixa das operações (4)131 429 Despesas de capital(304) (178) Investimentos APS(168) (85) Dados sísmicos multicliente capitalizados(40) (7) Fluxo de caixa livre (5)(381) 159 Dividendos pagos(175) (174) Rendimentos de planos de ações de funcionários71 62 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida- (13) Participação da venda das ações da Liberty84 - Outros(105) (61) Mudança na dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio(506) (27) Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida125 234 Redução (aumento) da dívida líquida(381) 207 Dívida líquida, começo do período(11.056) (13.880) Dívida líquida, final do períodoUS$ (11.437) US$ (13.673) (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Veja a seção intitulada "Encargos e Créditos" para mais detalhes. (3) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS.(4) Inclui pagamentos de indenização trabalhista de US$ 22 milhões e US$ 112 milhões durante os três meses encerrados em 31 de março de 2022 e 2021, respectivamente. (5) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações. *T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (generally accepted accounting principles, GAAP) dos EUA, este comunicado de receitas do primeiro trimestre de 2022 inclui também medidas financeiras não GAAP (como definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas em "Liquidez", receita líquida, excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos; e EBITDA ajustado) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação de algumas destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (Pergunta 9).

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Primeiro trimestre de 2022Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 638 US$ 118 US$ 10 US$ 510 US$ 0,36 Ganho com a venda das ações da Liberty (1) (26) (4) - (22) (0,02) Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 612 US$ 114 US$ 10 US$ 488 US$ 0,34 Quarto trimestre de 2021Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPSdiluídoLucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 755 US$ 144 US$ 10 US$ 601 US$ 0,42 Ganho com a venda das ações da Liberty (28) (4) - (24) (0,02) Reembolso antecipado de títulos 10 - - 10 0,01 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 737 US$ 140 US$ 10 US$ 587 US$ 0,41 Não houve encargos ou créditos durante o primeiro trimestre de 2021. (1) Classificado por Juros e outras receitas na Demonstração consolidada condensada dos resultados (Prejuízo).*T

Divisões

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em31 de março de 202231 de dezembro de 202131 de março de 2021ReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosDigital e integraçãoUS$ 857US$ 292 US$ 889 US$ 335 US$ 772 US$ 247 Desempenho de reservatórios1.210160 1.287 200 1.002 102 Construção de poços2.398388 2.388 368 1.936 210 Sistemas de produção1.604114 1.765 159 1.590 138 Eliminações e outros(107)(60) (104) (76) (77) (33) Receita operacional por segmento, antes dos impostos894 986 664 Corporativos e outros(164) (140) (150) Renda de juros(1)2 14 4 Despesa com juros(1)(120) (123) (132) Encargos e créditos(2)26 18 - US$ 5.962US$ 638 US$ 6.225 US$ 755 US$ 5.223 US$ 386 (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Veja a seção intitulada "Encargos e Créditos" para mais detalhes. *T

Informações complementares

Perguntas frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação para investimento de capital para o ano inteiro de 2022? O investimento de capital (composto por investimentos em capex, multiclientes e APS) para todo o ano de 2022 deverá ser de aproximadamente US$ 1,9 bilhão a US$ 2,0 bilhões. O investimento de capital em 2021 foi de US$ 1,7 bilhão. *T

-0- *T 2)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o primeiro trimestre de 2022? O fluxo de caixa de operações no primeiro trimestre de 2022 foi de US$ 131 milhões e o fluxo de caixa livre foi negativo em US$ 381 milhões, resultante do típico acúmulo de capital de giro no primeiro trimestre à frente do crescimento previsto para o ano. *T

-0- *T 3)O que foi incluído em "Juros e outros rendimentos" para o primeiro trimestre de 2022? "Juros e outros rendimentos" para o primeiro trimestre de 2022 foi de US$ 50 milhões. Isso consistiu em um ganho de venda de 7,2 milhões de ações da Liberty Oilfield Services (Liberty) de US$ 26 milhões (consulte a Pergunta 11), receita de juros de US$ 14 milhões e ganhos de investimentos do método de depreciação de ativos de US$ 10 milhões. *T

-0- *T 4)Como os rendimentos de juros e as despesas com juros mudaram durante o primeiro trimestre de 2022? A renda de juros de US$ 14 milhões do primeiro trimestre de 2022 diminuiu US$ 1 milhão sequencialmente. As despesas com juros de US$ 123 milhões reduziram US$ 4 milhões, sequencialmente. *T

-0- *T 5)Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes dos impostos e o lucro operacional do segmento antes dos impostos da Schlumberger? A diferença consiste em itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. *T

-0- *T 6)Qual foi a taxa efetiva de impostos (effective tax rate, ETR) para o primeiro trimestre de 2022? A ETR do primeiro trimestre de 2022, calculada de acordo com GAAP foi de 18,4% em comparação com 19,1% do quarto trimestre de 2021. Excluindo os encargos e créditos, a ETR para o primeiro trimestre de 2022 foi de 18,6%, em comparação com 19,0% para o quarto trimestre de 2021. *T

-0- *T 7)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de março de 2022 e qual foi a sua alteração a partir do fim do trimestre anterior? Havia 1,413 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2022, e 1,403 bilhão de ações em 31 de dezembro de 2021. *T

-0- *T (em milhões) Ações em circulação em 31 de dezembro de 2021 1.403 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários 2 Aquisição de ações restritas 8 Ações em circulação em 31 de março de 2022 1.413 *T

-0- *T 8)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2021? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2022 foi de 1,412 bilhão, e de 1,403 bilhão durante o quarto trimestre de 2021. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestre de2022Quarto trimestre de2021Média ponderada de ações em circulação1.412 1.403 Ações restritas não adquiridas22 27 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.434 1.430 *T

-0- *T 9)Qual foi o EBITDA ajustado da Schlumberger no primeiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2021? O EBITDA ajustado da Schlumberger foi de US$ 1,254 bilhão no primeiro trimestre de 2022, de US$ 1,381 bilhão no quarto trimestre de 2021 e de US$ 1,049 bilhão no primeiro trimestre de 2021, e foram calculados como segue: *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestre de2022Quarto trimestre de2021Primeiro trimestre de2021 Lucro líquido atribuível à Schlumberger US$ 510 US$ 601 US$ 299 Lucro líquido atribuível à participação minoritária 10 10 13 Despesa com impostos 118 144 74 Lucro antes dos impostos US$ 638 US$ 755 US$ 386 Encargos e créditos (26) (18) - Depreciação e amortização 533 532 532 Despesa com juros 123 127 136 Receita de juros (14) (15) (5) EBITDA ajustado US$ 1.254 US$ 1.381 US$ 1.049 *T

O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo encargos e crédito, depreciação e amortização, despesa com juros e receita com juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida importante de lucratividade para a Schlumberger e que permite aos investidores e à administração avaliar com mais eficiência as operações da Schlumberger período a período, além de identificar tendências operacionais que poderiam estar ocultas de outra forma. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP.

-0- *T 10)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2021, e no primeiro trimestre de 2021? Os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2021, e no primeiro trimestre de 2021 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões)Primeiro trimestre de2022Quarto trimestre de2021Primeiro trimestre de2021Depreciação do imobilizadoUS$ 338 US$ 345 US$ 355 Amortização de ativos intangíveis75 76 75 Amortização do investimento APS83 71 76 Amortização de custos de dados sísmicos multicliente capitalizados37 40 26 US$ 533 US$ 532 US$ 532 *T

-0- *T 11)Quais são os componentes do crédito antes dos impostos de US$ 26 milhões registrados durante o primeiro trimestre de 2022? Durante o primeiro trimestre de 2022, a Schlumberger vendeu 7,2 milhões de suas ações na Liberty e recebeu receita de US$ 84 milhões. Como resultado dessa transação, a Schlumberger registrou um ganho de US$ 26 milhões. Esse ganho é refletido em Juros e outras receitas na Demonstração consolidada condensada dos resultados. Em 31 de março de 2022, a Schlumberger tinha participação acionária de 27% na Liberty. *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Saiba mais em www.slb.com

*Marca da Schlumberger ou de uma empresa Schlumberger. Outros nomes de empresas, produtos e serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

Informações sobre a teleconferência

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicado à imprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 22 de abril de 2022. A chamada está programada para começar às 9h30 horário da costa leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência e forneça o código de acesso 8858313. Na conclusão da teleconferência, uma repetição em áudio estará disponível até 22 de maio de 2022, por meio de ligação para +1 (866) 207-1041 na América do Norte, ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte e informando o código de acesso 9031593. A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma gravação do webcast também estará disponível no mesmo site até 22 de maio de 2022.

Este comunicado à imprensa de ganhos do primeiro trimestre de 2022, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" de acordo com o significado das leis de títulos federais, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "espera", "pode", "acredita", "prevê", "planeja", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "estima", "pretende", "antecipa", "ambiciona", "objetivo", "alvo", "pensa", "deveria", "poderia", "iria", "irá", "vê", "provavelmente", e outras palavras similares. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como declarações sobre nossos objetivos de desempenho e financeiros e outras previsões ou expectativas relacionadas ou que dependem de nossas perspectivas de negócios, o crescimento da Schlumberger como um todo e para cada uma das suas Divisões (e para linhas de negócios especificadas, áreas geográficas ou tecnologias dentro de cada Divisão); demanda por petróleo e gás natural e crescimento da produção; preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas relacionadas à transição energética e à mudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias de operação; gastos com capital pela Schlumberger e pelo setor de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digital e "adequada para a bacia", bem como as estratégias dos nossos clientes; nossa taxa de impostos efetiva; nossos projetos de APS; joint ventures e outras alianças; nossa resposta à pandemia da COVID-19 e a preparação para outras emergências de saúde difundidas; o impacto do conflito em andamento na Ucrânia no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura e resultados futuros das operações como, por exemplo, níveis de margem. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores da Schlumberger; incapacidade da Schlumberger de alcançar suas metas financeiras e de desempenho; a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero ou objetivos provisórios de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; o conflito em andamento na Ucrânia; risco em moeda estrangeira; pressão de preços; inflação; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos da Schlumberger; quedas de produção; a extensão de encargos futuros; incapacidade da Schlumberger de reconhecer as eficiências e os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como digital ou Schlumberger New Energy; bem como seus planos de restruturação e de redução de custos estruturais; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionados à exploração offshore de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidos à Securities and Exchange Commission. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de quaisquer mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicado à imprensa relacionadas aos nossos planos ambientais, sociais e outros planos e objetivos de sustentabilidade não são uma indicação de que essas declarações são necessariamente importantes aos investidores ou que devem ser divulgadas em nossas declarações à SEC. Além disso, as declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadas ao meio ambiente, sociais e declarações relacionadas à sustentabilidade podem ser baseadas nos padrões para medir o progresso que ainda estamos alcançando, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420006031/pt/

Contato

Contatos de relações com investidores:

Ndubuisi Maduemezia - Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Joy V. Domingo - Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Escritório +1 (713) 375-3535 [email protected]

Contatos com a mídia:

Josh Byerly, Vice-presidente de Comunicação, Schlumberger Limited Giles Powell, Diretor de Comunicação, Schlumberger Limited Escritório +44 7385 402312 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags