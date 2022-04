Comunicado do Business Wire :PUMA SE

A empresa esportiva PUMA cortou suas emissões de carbono e as provenientes de sua cadeia de suprimentos entre 2017 e 2021, embora o negócio tenha aumentado muito durante esse período. A empresa está no caminho para reduzir suas emissões, algo que os cientistas dizem ser necessário para evitar o piores consequências da mudança climática.

As emissões de carbono da PUMA e as de energia comprada caíram 88% em 2021 em comparação com o ano base de 2017 da empresa. Mas a PUMA também conseguiu reduzir as emissões na cadeia de suprimentos, a parte mais intensiva em carbono de seus negócios. Embora tenha registrado um forte crescimento de 65% entre 2017 e 2021, a empresa reduziu as emissões de CO2 de sua cadeia de suprimentos em 12%. Se ajustadas segundo o crescimento das vendas, as emissões de gases de efeito estufa da cadeia de suprimentos da PUMA caíram 46%.

A PUMA se concentrou na compra de eletricidade 100% renovável por meio de tarifas de eletricidade renovável e certificados de atributos de energia renovável, trocando a frota de veículos da empresa por motores elétricos, utilizando materiais mais sustentáveis e melhorias de eficiência em nível de fábrica para alcançar essa redução.

"Pela primeira vez, publicamos os números de toda a nossa cadeia de valor e conseguimos algum progresso real para alcançar nossas ambições climáticas nos últimos anos. Nossas emissões e as de energia comprada foram reduzidas em mais do que o necessário para fazer nossa parte, a fim de manter a mudança climática abaixo de 1,5 grau", disse Stefan Seidel, diretor sênior de Sustentabilidade Corporativa. "Não vamos parar por aqui e vamos continuar fazendo melhorias para cumprir nossa estratégia de sustentabilidade 'Forever Better'."

O uso de matérias-primas menos intensivas em carbono é um pilar importante da estratégia de sustentabilidade da PUMA. Em 2021, a empresa expandiu o uso de poliéster reciclado para 55% em seus produtos de vestuário, como parte de sua estratégia de usar 75% de poliéster reciclado em vestuário e acessórios até 2025. No geral, a PUMA quer produzir nove em cada 10 produtos com materiais mais sustentáveis até 2025. Em 2021 já era assim com seis em cada 10 produtos.

Como membro fundador da Carta da Indústria da Moda para Ação Climática, facilitada pela ONU Clima, a PUMA reconhece o importante papel do setor na descarbonização e também está trabalhando com outras marcas, governos e ONGs para reduzir as emissões de CO2 em toda a cadeia de suprimentos.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Assessoria de Imprensa: Robert-Jan Bartunek Comunicações Corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 [email protected]

