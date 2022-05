Comunicado do Business Wire :Medi-Globe Group

O Medi-Globe Group entrou em uma cooperação inovadora em pesquisa com o Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) francês em Estrasburgo. O alvo da cooperação é o primeiro software de IA do mundo para detectar doenças do pâncreas em exames de ultrassom endoscópico. Como parceria industrial da IHU, o Grupo Medi-Globe está expandindo ainda mais seu papel como líder em inovação em diagnósticos e terapias minimamente invasivas.

Groundbreaking research cooperation completed: The Medi-Globe Group and the IHU Strasbourg are developing the world's first AI software for detecting pancreatic diseases. Marc Jablonowski (5th from left), CTIO at the Medi-Globe Group and Dr. Markus Schönberger (5th from right), Director Business Development at the Medi-Globe Group, and the team and the CEO of IHU, Benoit Gallix (4th from right) are delighted. Copyright: Medi-Globe Group

Martin Lehner, Diretor Executivo do Medi-Globe Group, disse: "Junto com os pesquisadores da IHU, desenvolveremos o primeiro software do mundo para o diagnóstico de doenças do pâncreas até a maturidade do mercado. A tecnologia chave aqui é a inteligência artificial."

"Temos o prazer de anunciar esta parceria especial com o Medi-Globe Group. Esta cooperação é um passo importante para atingir nossa meta de ser líder em tecnologia na aplicação de inteligência artificial no campo da detecção precoce de doenças pancreáticas. Nossa visão tem sido fornecer tecnologias que ajudem os médicos a alcançar o melhor resultado para seus pacientes", explicou Benoit Gallix, Diretor Executivo da IHU em Estrasburgo.

Marco importante no diagnóstico de câncer de pâncreas à vista

Doenças do pâncreas podem ter consequências graves aos pacientes, sendo difíceis de diagnosticar para os médicos. A detecção precoce é crucial para a chance de sobrevivência do paciente. Hoje, na Europa, mais de 90% dos pacientes com câncer de pâncreas morrem.

"No futuro, com o apoio da inteligência artificial, poderemos disponibilizar a todos os médicos a experiência dos principais gastroenterologistas do mundo. Nossa cooperação bem-sucedida com a IHU tem o potencial de revolucionar o diagnóstico de doenças pancreáticas", disse Marc Jablonowski, Diretor de Tecnologia e Inovação (CTIO) do Medi-Globe Group.

Sobre o Medi-Globe Group

O Medi-Globe Group é um grupo de tecnologia médica inovador, em rápido crescimento e com orientação internacional nas áreas de urologia, gastroenterologia e pneumologia. A sede fica em Achenmühle, na Baviera. Cerca de 670 funcionários trabalham para o Medi-Globe Group na Alemanha, França, República Tcheca, China, Brasil, Holanda e Áustria. Os clientes incluem clínicas universitárias, clínicas especializadas, instalações médicas especiais e especialistas em gastroenterologia, urologia e pneumologia em cerca de 120 países. Os diretores gerais são Martin Lehner (Diretor Executivo), Christian Klein (Diretor de Operações), Dr. Nikolaus König (Diretor Financeiro) e Marc Jablonowski (Diretor de Tecnologia e Inovação).

