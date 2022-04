Com Real Madrid perto do título espanhol, Ancelotti prega cautela: "ainda não acabou"

Com o Real Madrid a apenas um ponto de ganhar seu 35º título espanhol, o treinador Carlo Ancelotti se declarou "supersticioso" e evitou clima de "já ganhou" em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do confronto com o Espanyol pela 34ª rodada de LaLiga.

"Digo com honestidade que não gosto de falar sobre isso porque ainda não conseguimos e sou supersticioso neste sentido, como quase todos os italianos e como muitos espanhóis", confessou Ancelotti ao ser perguntado sobre a conquista do campeonato.

"Estamos conscientes de que estamos muto perto do título e temos que conseguir este ponto nos jogos que faltam porque o campeonato ainda não acabou. Queremos que acabe amanhã", acrescentou.

O Real Madrid precisa de pelo menos um empate ou uma vitória para se sagrar campeão espanhol nos cinco jogos que ainda tem a fazer na competição.

"Pensamos só no jogo de amanhã e, se tivermos que comemorar, o faremos como todo mundo. Até agora, não preparamos nada de comemoração, só pensamos em vencer o jogo", disse o técnico italiano.

Para o duelo com o Espanyol, quatro dias antes do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, Ancelotti garante que escalará "um time para ganhar o jogo" e não poupará titulares.

"Temos problemas na defesa porque estão fora Alaba, Nacho e Militão. Colocarei Vallejo, que jogou pouco, mas é um profissional sério. Com ele pode jogar de zagueiro Casemiro, que voltou de lesão. No meio tenho muitas opções, mas tenho jogadores descansados como Camavinga e Ceballos, que estão trabalhando bem e têm confiança", concluiu Ancelotti.

