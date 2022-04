Boris Becker, o ídolo do tênis alemão que caiu do pedestal

Campeão de Wimbledon aos 17 anos, Boris Becker foi um dos melhores jogadores de sua geração, antes que suas dívidas e diversas polêmicas o levassem aos tribunais depois de sua aposentadoria do tênis.

A condenação a dois anos e meio de prisão nesta sexta-feira por um tribunal de Londres por sua falência fraudulenta não foi a primeira de Becker. Em 2002, ele foi condenado a uma pena de dois anos e multa de 500 mil euros depois de um longo imbróglio com o fisco alemão, que o acusou de ter se declarado residente monegasco quando sua residência efetiva era em Munique.

Em 2017, um tribunal de Londres o declarou em falência depois de vários de seus negócios em diversos setores não terem ido bem (moda, venda de automóveis...), o que o obrigou a leiloar alguns de seus troféus para pagar uma dívida estimada em 59 milhões de euros.

Nas quadras, o alemão, que conquistou seis títulos de Grand Slam (três vezes em Wimbledon, duas vezes no Aberto da Austrália e uma vez o US Open), dava a impressão de ter uma grande confiança em si mesmo. Mas na realidade, era um homem frágil que sempre sofreu com o peso da fama.

"Adeus, liberdade! A pressão se tornou desumana". Foi assim que ele resumiu em sua autobiografia seu estado de espírito após o primeiro título em Wimbledon, em 1985.

Primeiro alemão a vencer um Grand Slam, Becker se tornou rapidamente uma superestrela em seu país. Suas aventuras amorosas, as relações conturbadas com seus treinadores: toda a sua vida passou a ser invadida e comentada na mídia.

Assediado por chantagistas, inundado de cartas, algumas ameaçadoras, perseguido pelos paparazzi, Becker teve que passar a usar a proteção de guarda-costas até para fazer compras ou para acompanhar os jogos de seu time do coração, o Bayern de Munique.

Idolatrado um dia e desprezado uma semana depois em função de seus resultados. "A ausência de piedade, a intransigência e a intolerância que eu tive que enfrentar me afetaram. Comecei a construir um muro ao meu redor, foi assim que sobrevivi", explicou.

Para lutar contra o estresse, recorreu aos remédios para dormir (frequentemente consumidos com cerveja ou uísque), dos quais se tornou dependente.

Aos 23 anos, Becker chegou a tomar a decisão de se aposentar depois da final de Wimbledon em 1991, somente em caso de vitória, "porque já tinha tido o bastante de uma existência na qual tudo o que fazia era acertar uma bola". Mas ele perdeu para seu compatriota Michael Stich.

Seu histórico é brilhante, mas inferior ao esperado por seu talento. Além dos seis títulos de Grand Slam, ele ganhou outros 43 torneios (entre eles três Masters), foi número um do mundo, campeão olímpico nas duplas ao lado de Stich em 1992 e deu à Alemanha suas duas primeiras Copas Davis. Para Ion Tiriac, seu primeiro mentor, Becker "deveria ter ganhado três vezes mais".

O alemão poderia se apresentar como um trator que destruía o adversário com apenas duas trocas de bola: "Boom Boom", como era apelidado. Seu saque era sua melhor arma junto com seu jogo na rede.

Wimbledon era seu quintal, onde disputou sete finais, três delas seguidas contra um de seus maiores rivais, o sueco Stefan Edberg, com uma vitória e duas derrotas. Também foi lendária rivalidade com o tcheco Ivan Lendl, a quem derrotou em três finais (em Wimbledon, Aberto da Austrália e US Open).

Ao término de sua carreira, em 1999, comprou uma casa em Londres, onde se estabeleceu para viver uma aposentadoria que foi tudo, menos tranquila, entre relacionamentos turbulentos, problemas com o fisco e investimentos fracassados.

Em 2000, se divorciou de sua primeira esposa, Barbara, que o acusou de tê-la traído quando estava grávida. A separação custou a Becker US$ 25 milhões, sua propriedade em Miami e a guarda de seus dois primeiros filhos.

