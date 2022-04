Biden e presidente mexicano vão discutir crise migratória em reunião virtual

O presidente americano, Joe Biden, falará por telefone nesta sexta-feira (29) com seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a crise migratória na fronteira e a Cúpula das Américas, poucos dias antes da viagem de AMLO à América Central e Cuba.

O telefonema, previsto para a parte da tarde, vai focar na crise migratória na fronteira entre os dois países, que deverá aumentar quando for revogado em maio o regulamento sanitário (Título 42), sob o qual os Estados Unidos expulsam quase todos os imigrantes em situação irregular.

O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos reporta 7.800 apreensões de imigrantes irregulares por dia na fronteira com o México nas últimas três semanas, quase cinco vezes a média de 2014-2019, antes da pandemia de covid-19.

"Trabalhamos em estreita colaboração com o México para gerenciar, mitigar e reduzir a migração irregular, especialmente porque planejamos juntos acabar com o uso do Título 42", disse uma funcionária americana que pediu anonimato.

As autoridades americanas preveem um aumento no número de migrantes quando o Título 42 for levantado, uma rescisão que divide os republicanos e alguns congressistas democratas dos estados que fazem fronteira com o México.

"Precisaremos confiar em nossa parceria mais do que nunca para ter uma resposta coordenada ao aumento, com pessoal e recursos adicionais em ambos os lados de nossa fronteira para garantir uma resposta ordenada e humana" ao fluxo migratório, afirmou.

Os dois líderes também discutirão as prioridades da Cúpula das Américas, marcada para junho em Los Angeles, no contexto do impacto econômico da guerra na Ucrânia e examinarão formas de promover a recuperação econômica pós-pandemia na região, apontou outro alto funcionário dos EUA, que também pediu anonimato.

Um dos temas centrais da Cúpula também será a migração, especialmente da América Central.

López Obrador viajará na próxima semana à Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize e Cuba.

