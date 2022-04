Americano é preso por receber pensão militar de irmão gêmeo por 8 anos

O americano Wayne Bowen, de 64 anos, foi sentenciado a dois anos de prisão numa instituição federal por roubar a identidade do irmão gêmeo, militar aposentado, e receber benefícios sociais em seu nome. Além da prisão, o morador de Jacksonville, na Flórida, foi condenado a reembolsar várias agências financeiras num total de US$ 63.773 (aproximadamente R$ 317 mil reais, na cotação atual).

O gêmeo se declarou culpado em janeiro de 2022, mas apenas no último dia 26 de abril o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nota sobre o fato em seu site oficial. De acordo com documentos judiciais, em 2014 Bowen usou o nome, o cartão do Seguro Social e os documentos de dispensa militar de seu irmão gêmeo para solicitar benefícios de moradia subsidiados pelo governo norte-americano.

Destinado a veteranos militares sem recursos financeiros, o subsídio foi financiado por um programa conjunto administrado pelo Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA e pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA. Ao contrário de seu gêmeo, Bowen não é um veterano militar.

Quando entrevistado por agentes federais, inicialmente Bowen disse que ele, como seu gêmeo, havia servido e sido dispensado com honra do Exército dos EUA. Entretanto, ele acabou cedendo e admitiu que vinha usando a identidade de seu irmão gêmeo há anos.

O Departamento de Assuntos de Veteranos forneceu US$ 32.434 em serviços médicos, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano forneceu US$ 18.905 em subsídios de moradia e o Departamento de Agricultura financiou US$ 12.434 em benefícios nutricionais. O gêmeo de Bowen, que não foi identificado, confirmou que não solicitou nenhum desses benefícios e que nunca deu permissão a Bowen para usar seu nome.

