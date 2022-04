Alemanha cresce 0,2% no 1º trimestre e evita recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2022, apesar do impacto da guerra na Ucrânia, de acordo com dados preliminares publicados nesta sexta-feira (29).

A Alemanha evita assim a recessão técnica, após uma queda de 0,3% do PIB no quarto trimestre de 2021, embora "a guerra na Ucrânia influencie cada vez mais a conjuntura", afirmou o instituto de estatísticas Destatis em um comunicado.

Em ritmo anual, o PIB alemão avançou 3,7%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado positivo é explicado pelos "fortes investimentos", aponta o Destatis.

A economia alemã mostra um dinamismo estimulado pela "flexibilização das medidas contra o coronavírus, que teve um efeito positivo", declarou Jens Oliver Niklash, do Banco LBBW.

Mas a guerra na Ucrânia tem um forte impacto no país.

A maior economia da zona do euro sofre desde fevereiro as consequências econômicas do conflito. A indústria exportadora é a principal afetada.

A invasão russa da Ucrânia agravou os gargalos em muitos mercados, devido às sanções impostas à Rússia e à interrupção da produção na Ucrânia, que abastece principalmente o setor automobilístico.

Além disso, o conflito teve um forte impacto sobre os preços da energia, o que alimentou a inflação, que atingiu 7,4% em ritmo anual em abril.

O aumento expressivo dos preços afetou tanto o poder aquisitivo das famílias como o faturamento das empresas.

A Alemanha reduziu a previsão de crescimento em 2022 para 2,2%, contra a estimativa de 3,6% de janeiro.

fcz/ylf/sag/meb/fp

Tags