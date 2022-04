AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2022 ATÉ SÁBADO, 7 DE MAIO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

MUNDO - Semana Mundial de Imunização, para promover o uso de vacinas -

América

FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 20 de Maio)

ATLANTA (Estados Unidos) - CNN encerra serviço de streaming CNN+ após um mês -

Europa

BUDAPESTE (Hungria) - Manifestação pró-russa - 09H00

ESTRASBURGO (França) - Encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa -

ATENAS (Grécia) - Grécia conclui pagamento da dívida do FMI -

DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

HAVANA (Cuba) - Desfile de 1º de maio retorna pela primeira vez desde a covid -

CHILE - Reabertura das fronteiras com Argentina, Peru e Bolívia -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Resilience and Sustainability Trust (RST) do FMI entra em vigor -

SÃO PAULO (Brasil) - Ato de Centrais Sindicais em comemoração ao dia do trabalhador - 11H00

(+) LA PAZ (Bolívia) - Presidente da Bolívia lidera marcha do Dia do Trabalho e emitirá decreto de aumento salarial - 12H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Mobilização pelo Dia do Trabalhador -

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Eid al-Fitr - Fim do Ramadã - (até 3)

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Met Gala -

PUNTA DEL ESTE (Uruguai) - Cerimônia de entrega do Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa UNESCO/Guillermo Cano -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Votos de funcionários da instalação da Amazon LDJ5 ao ingressar no Sindicato dos Trabalhadores da Amazon (ALU) -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, discursa sobre a economia global - 13H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros de Energia da UE se reúnem sobre consequências da guerra da Rússia na Ucrânia -

Ásia-Pacífico

(+) JACARTA (Indonésia) - Oração do Eid -

HONG KONG (China) - As aulas do ensino médio retomam presencialmente com testes diários dos alunos - 23H30

TERÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 4)

PANAMÁ (Panamá) - O Alto Representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Josep Borrell, reúne-se com ministros das Relações Exteriores da América Central e do Caribe -

(+) TROY (Estados Unidos) - O presidente dos EUA, Biden, visita a fábrica da Lockheed Martin que fabrica armas para ajuda militar à Ucrânia -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial - 09H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Resultados Pfizer - 10H00

Europa

BUCARESTE (Romênia) - Corte dá veredicto sobre o incêndio em uma boate de Bucareste em 2015 que matou 64 pessoas -

LISBOA (Portugal) - 15º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Publicação do índice anual de liberdade de imprensa da RSF em todo o mundo - 07H30

(+) GENEBRA (Suíça) - A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, assim como os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz Maria Ressa e Dmitry Muratov participarão de um evento público em Genebra marcando o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa - 08H00

Esportes

VILA-REAL (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Villarreal (ESP) v Liverpool (ENG) - 17H00

QUARTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2022

América

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación Tasa de Interés / Copom /selic - 19H00

Europa

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Discurso do presidente ucraniano por videoconferência aos dinamarqueses no aniversário da libertação do país após a Segunda Guerra Mundial - 17H15

MOSCOU (Rússia) - Prazo estabelecido pela Moody's para a Rússia evitar inadimplência -

LONDRES (Reino Unido) - Leilão da camisa 'mão de Deus' de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986 termina -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência do papa Francisco na Praça São Pedro - 05H00

(+) BRAGA (Portugal) - O Rei Felipe VI de Espanha, o Presidente Italiano Sergio Mattarella e o Presidente Português Marcelo Rebelo de Sousa encerram a Cúpula Cotec Europa - 09H00

(+) KANKAANPÄÄ (Finlândia) - As forças armadas finlandesas organizam suas manobras anuais "Arrow" com os Estados Unidos, Reino Unido, Letônia e Estônia - 10H00

PARIS (França) - Resultados Airbus - 13H45 (até 5)

Oriente Médio e África do Norte

TEL AVIV (Israel) - Israel comemora dia da Independência - (até 5)

Esportes

MADRI (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Real Madrid (ESP) v Manchester City (ENG) - 17H00

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras : resultados 1T -

Europa

REINO UNIDO - Eleições locais, Inglaterra, País de Gales e Escócia -

(+) BELFAST (Reino Unido) - Eleições locais na Irlanda do Norte - 04H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência no julgamento do cardeal Angelo Becciu, 9 outros, por suposta irregularidade financeira -

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

BRUXELAS (Bélgica) - UE, Polônia e Suécia realizam conferência de doadores para lançar fundo de solidariedade para a Ucrânia -

(+) KREFELD (Alemanha) - Siemens revela seu primeiro trem a hidrogênio em colaboração com a operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn - 06H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O economista-chefe do BCE, Philip Lane, faz um discurso sobre as perspectivas econômicas para a zona do euro. - 08H00

Esportes

(+) FRANKFURT (Alemanha) - Futebol : Liga Europa: Eintracht Francfort (GER) - West Ham (ENG) - 17H00

(+) GLASGOW (Reino Unido) - Futebol : Liga Europa: Glasgow Rangers (SCO) - RB Leipzig (GER) - 17H00

SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2022

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Lavrov na cerimônia em homenagem aos diplomatas mortos na Segunda Guerra Mundial -

(+) COLÔNIA (Alemanha) - Encerramento do leilão online de objetos que pertenceram a Karl Lagerfeld, na Sotheby's -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RABAT (Marrocos) - Fórum Hispano-Marroquino sobre Imigração - (até 8)

