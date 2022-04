Rússia está 'alarmada' com 'atos terroristas' na Transnístria

A Rússia condenou, nesta quinta-feira (28), "atos terroristas" após os incidentes na região separatista moldava da Transnístria, abalada esta semana por uma série de explosões e disparos contra um povoado onde há um depósito de munições russo.

"Estamos alarmados com a escalada das tensões" na região, afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, durante uma entrevista coletiva, acrescentando que Moscou "considera estes acontecimentos como atos terroristas destinados a desestabilizar a situação".

A Rússia "condena com firmeza as tentativas de envolver a Transnístria nos acontecimentos na Ucrânia", disse Zakharova, que fez um apelo a Tiraspol - a capital do território separatista - e a Chisinau para "uma busca construtiva de soluções".

Esta semana, vários incidentes abalaram a Transnístria, uma região apoiada por Moscou que se separou da Moldávia em 1992, após uma breve guerra. Desde então, cerca de 1.500 soldados russos se encontram estacionados ali para garantir a segurança.

Na segunda-feira (25), um prédio público em Tiraspol foi atacado com lança-foguetes, e uma rádio foi danificada por duas explosões no dia seguinte.

Na quarta (27), um povoado na fronteira com a Ucrânia, onde há um importante depósito de munições do Exército russo, foi alvo de disparos, segundo autoridades locais da Transnístria.

Em resposta a esses incidentes, a Moldávia anunciou medidas para reforçar sua segurança e pediu calma à população.

A Ucrânia acusou a Rússia, por sua vez, de querer "desestabilizar" a Transnístria para justificar uma intervenção militar.

