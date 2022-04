PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Secretário-geral da ONU condena o "absurdo" da guerra em visita à Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BUCHA:

Secretário-geral da ONU condena o "absurdo" da guerra em primeira visita à Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, visitou nesta quinta-feira (28) áreas próximas a Kiev onde os ucranianos acusam os russos por um massacre de civis e descreveu a guerra como um "absurdo no século de XXI", ao mesmo tempo que pediu a Moscou que aceite cooperar com a investigação internacional sobre as supostas atrocidades.

(Ucrânia conflito Rússia ONU, 880 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KHARKIV:

O exaustivo trabalho dos bombeiros na cidade ucraniana de Kharkiv

Todos os dias eles percorrem Kharkiv para apagar incêndios provocados pelos bombardeios russos. Após mais de dois meses de conflito, os bombeiros da segunda maior cidade da Ucrânia estão esgotados.

(Ucrânia conflito Rússia incêndio emergência, 640 palavras, já transmitida)

LVIV:

Deslocados da guerra substituem os turistas na cidade ucraniana de Lviv

Com enormes asas azuis e amarelas, as cores da bandeira da Ucrânia, nas costas, Marina circula em sua moto pelas ruas de Lviv, sorridente, mas sem esperanças de encontrar amantes das tatuagens de henna que desenha.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados turismo, 410 palavras, já transmitida)

KHARKIV:

Ao som de música eletrônica, jovens se arriscam para entregar comida em Kharkiv

Com o porta-malas cheio de comidas e a música techno no volume mais alto: em seu Opel Astra vermelha, três jovens ucranianos compartilham diariamente ajuda humanitária em Kharkiv, alvo quase diário dos mísseis russos.

(Ucrânia conflito Rússia, 470 palavras, já transmitida)

VARSÓVIA:

O que significa o corte de gás russo para a Europa?

O grupo estatal russo Gazprom suspendeu na quarta-feira o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária, membros da OTAN e da União Europeia, o que provoca o receio de uma escassez deste combustível no continente europeu.

(Ucrânia UE conflito Rússia Polônia gás Bulgaria, 570 palavras, já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

Compromisso global de justiça para vítimas da guerra na Ucrânia

Vários países e organizações, incluindo a ONU, se comprometeram a levar à justiça os responsáveis por crimes de guerra cometidos durante a invasão russa da Ucrânia.

(Ucrânia conflito justiça Rússia diplomacia ONU, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Futebol brasileiro vira as costas para treinadores negros

O mesmo Brasil que aclama seus craques negros, dá as costas quando algum deles quer se tornar treinador, consequência do racismo e do preconceito herdados da escravidão que ainda fazem estragos no país, segundo pesquisadores.

(BRA fbl racismo, 740 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

Com Bolsonaro, há uma "autorização" para o racismo, diz Roger Machado

O técnico do Grêmio, Roger Machado, um dos poucos treinadores negros na elite do futebol brasileiro, disse que o discurso do presidente Jair Bolsonaro dá uma "autorização" para o racismo, para o qual pede resistência.

(BRA fbl racismo, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

AUCHEL:

Dificuldades econômicas impulsionam extrema-direita em antigo reduto comunista francês

As dificuldades econômicas e a ideia de que os estrangeiros são tratados melhor do que os locais fizeram com que um antigo reduto da esquerda no norte da França tenha votado (70%) pela extrema-direita na eleição presidencial francesa.

(França eleições, 580 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

ONGs alertam para forte aumento de execuções no Irã, especialmente de mulheres

A aplicação da pena de morte aumentou acentuadamente (+25%) em 2021 no Irã, com um número crescente de mulheres enforcadas, denunciam duas ONGs que pedem à comunidade internacional que faça do assunto uma "prioridade" em qualquer negociação com Teerã.

(Irã justiça sociedade França Noruega política direitos prisão, 510 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

GITEGA:

Fantasma do massacre de 1972 ainda aterroriza o Burundi

Laetitia Ngendakumana tem 60 anos, mas ainda chora como a menina de 10 anos que era em 1972, quando seu pai desapareceu em meio a uma onda de massacres étnicos no Burundi, agora classificado como genocídio por uma comissão do governo.

(Burundi massacre genocídio política minoria, 800 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

JACARTA:

Indonésia suspende exportações de óleo de palma

A Indonésia, principal produtor mundial de óleo de palma, começou a aplicar nesta quinta-feira (28) um embargo total sobre as exportações do produto, o que pode desestabilizar o mercado global de óleos vegetais já afetado pela guerra na Ucrânia.

(Indonésia social mercado agricultura alimentos exportações, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Dez campos de futebol de floresta tropical primária foram destruídos por minuto em 2021

Grandes extensões de floresta tropical foram queimadas, ou desmatadas, em 2021, e substituídas por cultivos, ou pecuária, especialmente no Brasil, e a mudança climática dificulta a conservação da cobertura florestal - advertiram pesquisadores nesta quinta-feira (28).

(Brasil clima meio ambiente florestas agricultura)

PARIS:

Maya, a filha de Pablo: 'uma imersão na intimidade' de Picasso

"Uma imersão na intimidade". É assim que a neta de Pablo Picasso, Diana Widmaier-Picasso, descreve à AFP a nova exposição dedicada à sua mãe, Maya, a filha mais velha do ícone da arte moderna, em exibição até o final de dezembro em Paris no museu Picasso.

(Fança arte exposição pintura, 610 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas da Liga Europa

