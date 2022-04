Leipzig e Eintracht Frankfurt abrem vantagem nas semis da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt derrotou o West Ham por 2 a 1 nesta quinta-feira em Londres e conseguiu um grande resultado para decidir em casa o confronto pelas semifinais da Liga Europa.

Os alemães saíram na frente logo no primeiro minuto de jogo com Ansgar Knauff. Aos 21, Michail Antonio empatou para o West Ham.

No segundo tempo, o japonês Daichi Kamada vez o gol da vitória do Eintracht, que poderá empatar o segundo jogo em casa para ir à final.

Na outra semifinal, outro time alemão se deu bem. Jogando em casa, o RB Leipzig venceu o Glasgow Rangers por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Angeliño aos 40 de segundo tempo.

Com o resultado, o Leipzig também terá a vantagem do empate no jogo de volta, que será na Escócia.

Os dois finalistas serão definidos na próxima quinta-feira. A final da Liga Europa será disputada no dia 18 de maio, em Sevilha.

