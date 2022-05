Klopp renova com o Liverpool até 2026

Um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, anunciou nesta quinta-feira a ampliação de seu contrato com os 'Reds' até 2026 em um vídeo publicano no Twitter do clube.

"Fico por mais dois anos (...) o que significa quatro anos a partir de agora", disse Klopp, que chegou a Anfield em 2015, o que o transforma no treinador há mais tempo no comando de um time entre os 20 clubes do Campeonato Inglês.

O anúncio veio de surpresa, já que a questão da duração do contrato do técnico não parecia uma prioridade, tendo em vista que seu término era em 2024. Outros assuntos pareciam mais urgentes, como os vínculos de estrelas como Mohamed Salah e Sadio Mané, que vão até 2023.

Klopp já tinha manifestado em várias ocasiões sua vontade de continuar. Inclusive disse que depois de deixar o Liverpool quer tirar um longo tempo de descanso, o que esfriou a possibilidade de vê-lo no comando da seleção da Alemanha.

"Alguns ficarão felizes, outros não gostarão tanto. Se não gostam, melhor olhar para outro lado a partir de agora", brincou Klopp, que destacou que um dos motivos para continuar no Liverpool é que sua esposa, Ulla, "quer ficar" na cidade.

"E o que faz um bom marido quando sua esposa quer ficar?", se perguntou o treinador.

"Vocês sabem que eu amo o nosso clube e este é o melhor lugar para estar", acrescentou o alemão, já num tom mais sério.

"Estou muito, muito feliz. Há seis anos e meio, a FSG (Fenway Sports Group, empresa americana controladora do Liverpool) achou que era uma boa ideia trazer um alemão. É um período longo para o futebol".

- Conquistas históricas -

Além da Champions, o Liverpool também tem como objetivo conquistar a Premier League e a Copa da Inglaterra, depois de ter sido campeão em fevereiro da Copa da Liga Inglesa.

No Campeonato Inglês, os 'Reds' estão a apenas um ponto do líder Manchester City. Além disso, já estão na final da Copa da Inglaterra, que será disputada no dia 14 de maio contra o Chelsea.

Sob o comando de Klopp, o Liverpool teve dois momentos históricos e inesquecíveis.

Um foi a conquista da Liga dos Campeões de 2019, um ano depois de ter sido vice-campeão do torneio. O outro foi dar ao clube sem primeiro título do Campeonato Inglês em 30 anos, em 2020.

Nada até o momento prenuncia um final de ciclo.

"Como em toda relação sadia, tudo deve funcionar em todos os sentidos", comentou Klopp sobre seu novo contrato.

O treinador e os dirigentes mantêm boa relação e ao longo do tempo o alemão conseguiu trazer para o clube jogadores com alto investimento, como os casos do brasileiro Alisson, Virgin Van Dijk e mais recentemente Luis Díaz.

Agora, resta a Klopp continuar seu bom trabalho, pois seu nome já marcou época no Liverpool, assim como foi com Alex Ferguson no Manchester United e Arsène Wenger no Arsenal.

"Neste clube há frescor e isso me dá mais energia", disse Klopp no comunicado de hoje.

