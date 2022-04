Feyenoord vence Olympique na ida das semis da Liga Conferência; Roma empata fora

As emoções das semifinais da Liga Conferência ficaram guardadas para os jogos de volta, depois dos confrontos de ida desta quinta-feira, nos quais o Feyenoord derrotou o Olympique de Marselha por 3 a 2 na Holanda e Roma e Leicester empataram em 1 a 1 na Inglaterra.

As quatro equipes, portanto, têm chances reais de chegarem à primeira final desta nova competição da Uefa, programada para o dia 25 de maio em Tirana, capital da Albânia.

Em Roterdã, o Feyenoord abriu vantagem no confronto com o Olympique em jogo movimentado.

Depois de abrir 2 a 0 em 20 minutos de jogo (gols de Cyriel Dressers e Luis Sinisterra), o time holandês sofreu o empate ainda no primeiro tempo, com Ahmadou Bamba Dieng e o brasileiro Gerson marcando para os franceses.

No entanto, logo no início da segunda etapa, Dressers roubou a bola e marcou o seu segundo gol no jogo para selar a vitória do Feyenoord.

Na Inglaterra, a Roma de José Mourinho conseguiu um empate com o Leicester para decidir o confronto na Itália. Os romanistas saíram na frente com Lorenzo Pellegrini aos 15 do primeiro tempo, mas sofreram o empate na segunda etapa com um gol contra de Gianluca Mancini.

Os finalistas da Liga Conferência serão definidos na próxima quinta-feira, quando serão disputados os dois jogos de volta.

-- Resultados dos jogos de ida das semifinais da Liga Conferência:

Feyenoord (HOL) - Olympique de Marselha (FRA) 3 - 2

Gols:

Feyenoord: Dessers (2x), Sinisterra

Marsella: Dieng, Gerson

Leicester (ING) - Roma (ITA) 1 - 1

Gols:

Leicester: Mancini (contra)

Roma: Pellegrini

