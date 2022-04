Democratas dos EUA querem impedir gigantes do petróleo de inflacionar os preços da gasolina

Os democratas americanos anunciaram nesta quinta-feira (28) um projeto de lei para punir as grandes empresas petrolíferas, acusadas de aumentar os preços dos combustíveis, em um momento em que a inflação recorde ameaça as perspectivas do partido nas eleições de meio de mandato.

As reformas permitiriam que os reguladores dos EUA aplicassem multas altas a empresas que aproveitam a guerra na Ucrânia e um aumento nos preços do petróleo devido à pandemia para aumentar os lucros às custas dos motoristas americanos.

"Nestes tempos de guerra (...) não há desculpa para que as grandes companhias petrolíferas se beneficiem (da situação), aumentem os preços ou explorem as famílias", disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em entrevista coletiva.

"É por isso que os democratas decidiram agir com força para impedir que as empresas de petróleo e gás especulem, manipulem os mercados e para que prestem contas", enfatizou.

Os preços da gasolina nos Estados Unidos alcançaram uma média de US$ 4,4 por galão (3,8 litros), em comparação com US$ 2,89 um ano atrás, segundo dados divulgados nesta quinta-feira.

As propostas dos democratas dariam ao órgão de fiscalização da concorrência dos EUA, a FTC, e aos governos estaduais mais prerrogativas para agir contra empresas que manipulam preços.

Os democratas esperam aprovar esse projeto antes do final de maio, mas precisarão do apoio dos republicanos do Senado, que estão pressionando pelo aumento da produção doméstica de combustíveis fósseis.

O presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara, Frank Pallone, disse que as gigantes do petróleo estavam "roubando o povo americano" ao reter a produção para maximizar os lucros.

A senadora democrata Maria Cantwell, homóloga de Pallone no Senado, estimou que os altos preços dos combustíveis estão elevando a inflação, a mais alta em 40 anos, e ameaça a recuperação pós-pandemia.

O American Petroleum Institute (API), que reúne industriais de petróleo e gás, considerou a iniciativa dos democratas uma "posição política".

"Extensas investigações da FTC mostraram que as mudanças nos preços da gasolina são baseadas em fatores de mercado e não devido a comportamento ilegal", afirmou à AFP o vice-presidente de política, economia e assuntos regulatórios do API, Frank Macchiarola.

O preço que os americanos pagam "atualmente é o resultado do aumento da demanda e do atraso na oferta, juntamente com convulsões geopolíticas e incerteza política por parte de Washington", acrescentou.

Em março, o presidente Joe Biden ordenou a liberação de um milhão de barris por dia das reservas estratégicas de petróleo dos EUA por seis meses.

