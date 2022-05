Comunicado do Business Wire :ZEDRA

ZEDRA, especialista global em serviços de expansão global e corporativos, soluções ativas de riqueza e de fundos de investimento, anuncia hoje que assinou um contrato de compra e venda para a aquisição da Atlas Fund Services, uma administradora de fundos de investimentos de propriedade privada, totalmente licenciada e reconhecida no setor. A negociação está sujeita à aprovação regulatória pelo Centrale Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS).

Fundada em 2006, a Atlas Fund Services oferece serviços de fundos de investimentos alternativos de longo prazo, personalizados e confiáveis a gestores de investimentos situados nos EUA, a partir de seu escritório em Charlotte, Carolina do Norte, assim como a escritórios familiares e gestores de investimentos localizados na Europa, EUA, Brasil e em toda a América Latina, a partir de seu escritório em Willemstad, Curaçao. Sua base de clientes inclui fundos emergentes e profissionais, que abrangem os fundos de private equity, fundos hedge e family offices.

Com esta aquisição, a ZEDRA expande sua presença no setor de serviços de fundos de investimento dos mercados europeus e asiáticos para a América Latina e EUA, um mercado essencial para a empresa. Além de expandir sua presença em Curaçao, o acordo complementa a presença da ZEDRA dos EUA em Miami, São Francisco e, finalmente, Boston e Nova York, após a aquisição, no início deste ano, da Axelia Partners, uma fornecedora de serviços de expansão global com sede nos EUA.

No último mês, a ZEDRA adquiriu a BFCS, a divisão de fundos e serviços corporativos do Banque Internationale à Luxembourg ("BIL"), que oferece vários serviços no setor de serviços corporativos e de fundos de investimento.

Ivo Hemelraad, o diretor executivo da ZEDRA, comentou: "Com este acordo, vamos continuar a expandir a nossa presença global para oferecer expansão global e serviços de financiamento nos EUA, que é o maior mercado único do mundo inteiro.

"A experiência e os recursos adicionais que a equipe Atlas Fund Services traz serão fundamentais não só para ampliar nossa capacidade nos EUA, mas também para atender ao mercado de fundos da América Latina por meio de seu escritório em Curaçao. Este escritório complementa nossas capacidade de fundos de investimento disponíveis na região por meio de nosso escritório nas Ilhas Cayman e apoia nossa ambição de nos tornarmos líderes internacionais no setor de serviços de fundos. Damos as boas-vindasaos 48 novos colegas e clientes valiosos da Atlas Fund Services e esperamos ansiosamente colaborar em objetivos compartilhados".

Wim Ritz, diretor de Fundos de Investimento na ZEDRA Global, disse: "Estamos confiantes em nossa capacidade de oferecer serviços de fundos, tendo estabelecido uma forte presença nos mercados europeus e, mais recentemente, em Singapura. Nossa atenção está voltada para os EUA e esperamos crescer rapidamente neste importante mercado, que representa 48% da participação no mercado global de investimentos alternativos.A equipe da Atlas Fund Services é a combinação perfeita para se ter sucesso nessa empreitada".

Maarten Robberts, diretor administrativo na Atlas Fund Services,disse:"Acreditamos que a ZEDRA é um forte ajuste cultural. A empresa compartilha nossas aspirações de oferecer as melhores soluções possíveis de administração de fundos aos clientes de forma personalizada. Nosso forte compromisso de não seguir a tendência atual da indústria de terceirizar todos os serviços para países de baixo custo permanece. Agora que somos parte da ZEDRA, vamos continuar a manter este compromisso e usar os recursos adicionais disponíveis para obter maior eficiência e valor agregado para os nossos clientes por meio da automação inteligente.

"A união da experiência da Atlas em soluções de fundos e a presença significativa da ZEDRA no setor também proporcionará novas oportunidades aos seus respectivos clientes, que agora têm acesso a um amplo conjunto de soluções ativas de proteção patrimonial e de gestão de empresas familiares, assim como estruturas alternativas inovadoras de fundos de investimento."

A ZEDRA recentemente chegou a um acordo para receber um investimento* minoritário estratégico da British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), um dos maiores investidores institucionais do Canadá. Este investimento será feito em parceria com a equipe de administração da ZEDRA, liderada pelo presidente executivo Bart Deconinck e o CEO Ivo Hemelraad, além do atual investidor majoritário da empresa, Corsair, que continuará sendo o acionista majoritário.

Sobre a ZEDRA

A ZEDRA é uma fornecedora global de Serviços de Expansão Global e Corporativos, Patrimônio Ativo e Soluções de Fundos. As equipes altamente experientes da empresa oferecem soluções personalizadas de alta qualidade para clientes, que incluem indivíduos de alto patrimônio e suas famílias que buscam soluções diversificadas de patrimônio ativo, assim como empresas de médio e grande porte, planos de previdência corporativa, gestores de ativos e seus investidores.

O conjunto completo de serviços da ZEDRA foi idealizado para preservar e proteger o valor real dos ativos e negócios de seus clientes, e a perspectiva empreendedora da empresa ajuda e apoia os clientes a liberar suas ambições de crescimento e expansão, não importa quão complexos possam ser seus desafios.

A ZEDRA herdou uma riqueza em conhecimento e experiência após a aquisição, em 2016, de negócios fiduciários de um banco de renome. Esta base sólida combinada com o pensamento inovador permitiu à ZEDRA crescer rapidamente em um mercado competitivo para uma equipe de mais de 700 especialistas do setor, em 16 países na Ásia, Oceania, Américas e Europa. www.zedra.com

Sobre a Atlas Fund Services

Desde a criação da Atlas Fund Services em 2006, a equipe de profissionais tem se dedicado a oferecer serviços de fundos de investimento alternativos de longo prazo, personalizados e confiáveis.

Como uma administradora de fundos de investimento totalmente licenciada e reconhecida pelo setor, entendemos o desejo por soluções flexíveis de administração de fundos. A Atlas Funds Services oferece um atendimento personalizado com o máximo profissionalismo e compromisso com a plena satisfação do cliente.

Com escritórios em Charlotte (Carolina do Norte), a empresa oferece um conjunto completo de soluções alternativas de serviços de fundos para seus gestores de investimentos situados nos EUA. A Atlas também tem escritórios em Willemstad, Curaçao, que atende aos serviços de family offices e gestores de investimentos localizados na Europa, Brasil e em toda a América Latina.

