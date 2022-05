Comunicado do Business Wire :Sealed Air Corporation

A Sealed Air (NYSE: SEE) anunciou hoje a introdução da prismiq? - uma marca de embalagens digitais com um portfólio de soluções para serviços de design, impressão digital e embalagens inteligentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005257/pt/

Graphic explaining how using the SEE? Mark will allow you to see inside a package through multiple data signatures. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O futuro das embalagens digitais e artes gráficas está aqui. A prismiq?, impulsionada por nossa moderna tecnologia de impressão digital, está agregando um valor inovador aos clientes, permitindo a automação sem toque tanto em nossas instalações como em operações de nossos clientes e tornando real a sustentabilidade para embalagens", disse Ted Doheny, Presidente e Diretor Executivo da SEE.

Agregando valor aos clientes através de embalagens digitais

A marca prismiq? oferece três categorias de soluções:

"Com seu smartphone, a prismiq? irá permitir que você veja o interior da embalagem. Através da marca SEE?, diversas assinaturas de dados podem ser transmitidas a seu celular (QR, códigos de barras, RFID, códigos de reciclagem, carimbos de data e horário, etc.) melhorando a experiência humana", disse Sergio Pupkin, Diretor de Crescimento e Estratégia da SEE.

Embalagem inteligente: Aprismiq? elimina o desperdício e o excesso de embalagens, enquanto aperfeiçoa os produtos e o envolvimento do cliente. A plataforma completa baseada em nuvem da SEE gera IDs digitais específicos à embalagem que coletam e gerenciam dados ao longo da cadeia de valor.

Serviços de design: A SEE projeta embalagens feitas para serem conectadas a proprietários de marcas. Nossa equipe de quase 200 especialistas em design trabalha com clientes em todo o mundo para criar gráficos personalizados, conceber novos conceitos e realizar testes de desempenho.

Impressão digital: Os sistemas da SEE podem executar diversos projetos em um único pedido, imprimir códigos e imagens serializados / digitalizados que são específicos à embalagem e permitem que os clientes tenham quantidades flexíveis de pedidos, bem como tempos de resposta mais rápidos.

A abordagem ousada da SEE para embalagens digitais: impulsionada pela possibilidade

"A prismiq? oferece uma abordagem completa e integrada para tornar as embalagens brilhantes. Estamos incorporando recursos de impressão digital em nossas operações de fabricação, operações de nossos clientes e dando vida às embalagens nos lares dos mesmos", disse Carrie Giaimo, Diretora Executiva de Embalagens Inteligentes e Design da SEE.

A SEE investiu cerca de US$ 100 milhões em transformação digital, incluindo seu desenvolvimento mais recente: o prismiq?5540 (o maior, mais rápido e flexível sistema de impressão digital do mundo). Este sistema é o primeiro de seu tipo, capaz de impressão digital frente e verso em banda larga, alta velocidade, totalmente colorida (incluindo partes metálicas e tinta invisível) em materiais flexíveis e contraíveis.

Sobre a SEE

A Sealed Air (NYSE: SEE) está no mercado para proteger, resolver desafios críticos de embalagens e tornar nosso mundo melhor do que o encontramos. Nossos sistemas automatizados de soluções de embalagens ajudam a promover uma cadeia mundial de fornecimento de alimentos mais segura, resiliente e com menos desperdício, permitem o comércio eletrônico e protegem mercadorias transportadas ao redor do mundo.

Nossas marcas mundialmente reconhecidas incluem embalagens de alimentos da marca CRYOVAC®, embalagens de proteção da marca SEALED AIR®, sistemas automatizados da marca AUTOBAG®, embalagens da marca BUBBLE WRAP®, e soluções Touchless Automation? da SEE?.

O modelo operacional da SEE, junto com nossa experiência líder do setor em materiais, engenharia e tecnologia, agrega valor mediante soluções de embalagens mais sustentáveis, automatizadas e conectadas digitalmente.

Estamos liderando o setor de embalagens ao criar um futuro mais ambiental, social e economicamente sustentável e nos comprometemos a conceber ou avançar 100% de nossos materiais de embalagens para serem recicláveis ou reutilizáveis até 2025, com uma meta mais ousada de alcançar emissões líquidas de zero carbono em nossas operações mundiais até 2040. Nosso Relatório de Impacto Global destaca como estamos moldando o futuro do setor de embalagens. Também estamos comprometidos com uma força de trabalho diversificada e uma cultura inclusiva através de nosso compromisso de Diversidade, Equidade e Inclusão 2025.

A SEE gerou US$ 5,5 bilhões em vendas em 2021 tendo cerca de 16.500 funcionários que atendem clientes em 114 países / territórios. Para saber mais, acesse sealedair.com.

Informações do Site

Publicamos rotineiramente informações importantes para investidores em nosso site, sealair.com, na seção Investidores. Usamos este site como meio de divulgar informações materiais não públicas e cumprir nossas obrigações de divulgação sob o Regulamento FD. Deste modo, os investidores devem monitorar a seção Investidores de nosso site, além de acompanhar nossos comunicados à imprensa, apresentações à SEC, teleconferências públicas, apresentações e webcasts. As informações contidas ou que podem ser acessadas mediante nosso site não são incorporadas por referência, nem fazem parte deste documento.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 sobre nossos negócios, condição financeira consolidada e resultados de operações. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora de nosso controle, o que pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes destas declarações. Assim, você não deve confiar em nenhuma destas declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "planejar", "assumir", "poderia", "deveria", "estimar", "esperar", "pretender", "potencial", "buscar", "prever", "pode", "irá" e referências similares a períodos futuros. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos incluídas neste comunicado à imprensa sobre nossas estratégias, perspectivas, condição financeira, operações, custos, planos e objetivos são declarações prospectivas. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações que fazemos referentes a futuros resultados operacionais esperados, expectativas quanto a resultados da reestruturação e outros programas, níveis previstos de gastos de capital e expectativas do efeito sobre nossa condição financeira de reclamações, litígios, custos ambientais, passivos contingentes bem como investigações e procedimentos governamentais e regulatórios. A seguir são apresentados fatores importantes que acreditamos possam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles em nossas declarações prospectivas: condições econômicas e políticas mundiais, conversão de moeda e efeitos de desvalorização, mudanças nos preços e disponibilidade de matérias-primas, condições competitivas, o sucesso de novas ofertas de produtos, preferências do cliente, efeitos de problemas de saúde animal e referentes a alimentos, efeitos de epidemias ou pandemias, incluindo a COVID 19, impactos negativos referentes a conflitos em curso entre Rússia e Ucrânia bem como sanções relacionadas, restrições à exportação e outros contra-ataques, alterações nos custos de energia, questões ambientais, o sucesso de nossas atividades de reestruturação, o sucesso de nossas estratégias de fusão, aquisição e investimento de capital, o sucesso de nosso crescimento financeiro, lucratividade, geração de caixa e estratégias de fabricação bem como nossa redução de custos e esforços de produtividade, mudanças em nossas classificações de crédito, o benefício fiscal associado ao Acordo de Pagamento (como definido em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K), ações regulatórias e questões legais além de outras informações citadas na seção "Fatores de Risco" que aparecem em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, conforme apresentado à SEC, e conforme revisado e atualizado por nossos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e Relatórios Atuais no Formulário 8-K. Qualquer declaração prospectiva feita por nós tem por base apenas informações atualmente disponíveis a nós, se referindo apenas à data em que é feita. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, escrita ou oral, que possa ser feita de tempos em tempos, seja como resultado de novas informações, futuros desenvolvimentos ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005257/pt/

Contato

Mídia Christina Griffin [email protected] 704.430.5742

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags