Comunicado do Business Wire :Reply

Hoje, a Reply inaugura a Area42, o novo centro de pesquisa aplicada focado no desenvolvimento das tecnologias mais inovadoras. Os "corner Labs" da Area42 são impulsionados por um trabalho de ponta nas áreas de Armazém Autônomo, Entrega de Última Milha, Robótica, Produtos Conectados, Blockchain e Metaverso. Os especialistas da Reply trabalham diariamente nestas tecnologias, transformando ideias em protótipos inovadores, explorando todo o seu potencial e aplicando-as ao uso real da indústria.

Os Laboratórios da Area42 são o diferencial da nova sede da Reply em Turim, que abrange uma área de mais de 20.000 metros quadrados. Cada espaço de trabalho foi completamente renovado e otimizado conforme os novos modelos de trabalho do Grupo, que apostam numa abordagem mais aberta e colaborativa. A Reply receberá seus clientes nos novos espaços, fomentando a experimentação, a incubação de novos conceitos e os testes das mais recentes tecnologias, possibilitando que produtos e serviços digitais sejam adaptados ao seu contexto específico de inovação.

Os 6 Laboratórios da Area42 tratam dos principais temas que representam o que há de mais avançado em inovação para a indústria:

- Armazém Autônomo, neste laboratório da Area42 são estudadas e desenvolvidas soluções para a gestão autônoma das atividades de armazém, graças à utilização de drones autônomos e veículos que fazem interface com plataformas inovadoras de gestão de armazém como a LEA Reply;

- Entrega de Última Milha, este laboratório da Area42 tem como foco a mobilidade de veículos autônomos e robôs em espaços pré-definidos (por exemplo, universidades, hospitais, fábricas etc.) capazes de interagir com o ambiente em sua volta;

- Robótica, este laboratório da Area42 combina tecnologias de Inteligência Artificial e robótica para estudar a agilidade dos robôs autônomos, utilizando cenários focados na interação entre elas e grandes ambientes que exigem atividades repetitivas de manutenção e controle;

- Produtos Conectados, este laboratório da Area42 tem como foco o design e desenvolvimento de produtos e serviços conectados, desde a prototipagem de dispositivos até a criação de aplicativos front-end, também graças ao suporte de nossos aceleradores de IoT;

- Blockchain, no contexto de uma evolução crescente dos conceitos de cidades inteligentes e mobilidade compartilhada, este laboratório da Area42 experimenta a aplicação de tecnologias blockchain para viabilizar cenários reais baseados na Identidade Digital de Veículos;

- Metaverso, este laboratório da Area42 tem como foco a aplicação e integração de soluções de Realidade Mista para criar aplicações imersivas em ambientes virtuais, onde os usuários podem entrar e se movimentar, e onde objetos virtuais e físicos podem coexistir.

"Os laboratórios da Area42 representam o que há de único no panorama tecnológico moderno", afirma Filippo Rizzante, CTO da Reply. "Aqui, damos vida a conceitos inovadores e aplicamos as mais recentes tecnologias para fornecer soluções capazes de gerar valor para os negócios e para a sociedade como um todo. Experimentamos e implementamos ideias de última geração que impactam de forma estratégica e geram vantagem competitiva para nossos clientes. Atualmente, nosso foco está em seis tópicos super atuais, mas a evolução tecnológica sempre nos levará mais longe, como prevê a visão e o modelo de atuação da Reply: preparar e tornar o futuro uma realidade tangível.

A Area42 se junta aos laboratórios pré-existentes da Reply na Europa: o Centro de Automação de Testes, focado no monitoramento automatizado e em testes de qualidade dos produtos e serviços críticos para os negócios; o IoT Validation Lab, onde soluções interconectadas são validadas e também integradas à nova sede da Reply em Turim, criando um hub de laboratórios super avançados para o setor industrial; a Area 360, o centro de realidade aumentada e virtual com sede em Milão, criado para apoiar as empresas nessas iniciativas; o Immersive Experience Lab em Munique, que experimenta experiências imersivas de última geração; o Cyber Security Lab, em Colônia, focado no estudo e nos testes de ameaças cibernéticas; e também aos novos laboratórios da Reply que serão inaugurados em breve em Londres, dedicados à robótica, computação de borda e tecnologias sensoriais.

"A criação da Area42 faz parte de um projeto mais amplo de excelência em requalificação imobiliária que iniciamos aqui em Turim", revela Tatiana Rizzante, CEO da Reply. "Respeitando cuidadosamente as condicionantes impostas pela Superintendência do Patrimônio Arquitetônico em relação ao que é certamente considerado um símbolo da arquitetura moderna, quisemos criar espaços harmoniosos e estimulantes para trabalhar, trocar ideias e fazer pesquisas. A interligação de espaços criados para acolher diferentes funções - do trabalho individual ao trabalho em equipe, da colaboração em projetos ao lazer, das salas de reunião aos laboratórios mais avançados - cria um espaço fluido e aberto. Assim, nosso time de especialistas, nossos clientes e parceiros poderão usufruir de uma experiência verdadeiramente imersiva e experimentar a inovação tecnológica".

O edifício Lingotto que abriga a Area42, localizado na Via Nizza Nº 250 em Turim, recentemente adquirido pelo Grupo, foi alvo de um grande projeto de renovação que, com as obras em curso na antiga Caserma de Sonnaz, permitiu reviver e reinterpretar - com um toque contemporâneo - dois edifícios emblemáticos para a cidade de Turim.

Os projetos têm como base os conceitos de inovação, colaboração e bem-estar, com foco em dois protagonistas: pessoas e pesquisa.

O edifício Lingotto completamente renovado possui espaços abertos e novas áreas, criados para facilitar as relações comerciais, e animados pelas linguagens e códigos mais atuais. O pessoal da Reply se encontra imerso em um grande espaço multifuncional com áreas limitadas para a não utilização de telefones celulares e realização reuniões para facilitar a concentração. As áreas comuns são dedicadas não só ao brainstorming, mas também ao esporte, buffet e lazer, visando o compartilhamento de ideias e a socialização mais eficaz no local de trabalho: um ecossistema ativo e em constante evolução.

A Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada na concepção e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e meios digitais. Com uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply define e desenvolve modelos de negócios viabilizados pelas mais recentes tecnologias, como IA, big data, computação em nuvem, mídia digital e internet das coisas. A Reply oferece consultoria, integração de sistemas e serviços digitais para organizações de diversos segmentos, entre eles: telecomunicação e mídia; indústria e serviços; bancos e seguradoras; e setores públicos. www.reply.com/br

