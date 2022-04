Comunicado do Business Wire :Personetics

Personetics, líder mundial no fornecimento de personalização orientada por dados financeiros, envolvimento do cliente e recursos avançados de gestão monetária para instituições financeiras, anuncia hoje o lançamento da Sustainability Insights. Esta nova oferta, incluída na plataforma de engajamento da Personetics, ajudará os bancos a atender à crescente demanda de clientes e às expectativas regulatórias para serviços bancários e finanças ecologicamente sustentáveis. A Personetics faz parceria com a empresa de tecnologia financeira de impacto líder do setor, ecolytiq, cuja solução Sustainability-as-a-Service® aprimora os modelos de dados da Sustainability Insights, tornando-os mais precisos, personalizados e acionáveis.

Examples of Personetics' sustainability capabilities (Graphic: Business Wire)

A solução Sustainability Insights da Personetics é a primeira do mundo a mostrar aos clientes bancários a pegada de carbono de cada transação bancária e recomendar ações personalizadas para reduzir emissões de carbono - como fazer compras de comerciantes ou categorias de Baixo Carbono ou economizar para metas financeiras favoráveis ao clima. A Sustainability Insights está totalmente incorporada à plataforma de engajamento orientada por dados financeiros da Personetics, com base em análises avançadas de dados de bilhões de transações de clientes.

Além de apenas rastrear as emissões de carbono e mostrar aos clientes sua pegada de carbono pessoal, a Sustainability Insights é uma abordagem completa e integrada que também avalia outros fatores, como informações gerais de ESG da empresa para calcular melhor o impacto individual. Também permite que os bancos recomendem seus próprios produtos existentes, que podem ajudar o cliente a tomar decisões financeiras mais sustentáveis.

A Sustainability Insights tem por base os quatro pilares da estratégia de finanças sustentáveis da Personetics:

-- Integrado: A Sustainability Insights está totalmente integrada à plataforma de engajamento orientada por dados financeiros existente e acessíveis nos canais digitais de cada instituição financeira participante; os clientes agora podem ver sua pegada de carbono e receber recomendações no aplicativo móvel de seu banco.

-- Relacionável: A Sustainability Insights tem por base os próprios dados de transações financeiras de cada cliente. As pessoas podem ver as emissões de carbono de suas decisões de gastos do dia-a-dia e obter conselhos sobre como reduzir as emissões de carbono com suas escolhas financeiras.

-- Interativo: A Sustainability Insights é fácil de entender e envolvente para clientes bancários, com uma experiência de usuário de banco digital fácil de usar.

-- Acionável: Os clientes podem agir rapidamente para reduzir suas emissões de carbono, como abrir uma conta poupança para economizar dinheiro para painéis solares ou um veículo elétrico ou decidir comprar um produto diferente ou comprar em uma loja mais favorável ao meio ambiente.

Os principais recursos da oferta da Sustainability Insights incluem:

-- Fornecer um mapa financeiro holístico e personalizado que demonstre visualmente as emissões de carbono dos gastos ou investimentos dos clientes.

-- Prover aos clientes a capacidade de atuar para reduzir suas emissões de carbono com informações e conselhos personalizados, dependendo de sua situação financeira. Por exemplo, a solução pode sugerir comerciantes alternativos que são mais favoráveis às emissões de carbono, sugerir uma meta de economia para instalar painéis solares, oferecer produtos de investimento sustentável ou permitir que um cliente defina uma meta de carbono e acompanhe seu progresso mediante seus gastos.

-- Personalização e engajamento: Proporcionar um envolvimento ativo com o usuário para aumentar a precisão das informações através de questionários e feedbacks.

Para fornecer aos clientes bancários dados de impacto climático mais precisos e acionáveis, a Personetics integrou modelos de nível de país da ecolytiq com seus próprios recursos proprietários. A ecolytiq fornece às instituições financeiras fontes de dados e modelos específicos de cada país para ajudá-las a obter os melhores cálculos de impacto do carbono.

Para maior profundidade de dados, a Sustainability Insights da Personetics também faz parceria com fornecedores mundiais adicionais de pesquisa de emissões de carbono para oferecer a vários comerciantes a pegada ou categorias de gastos em países específicos.

A Sustainability Insights da Personetics irá capacitar instituições financeiras a serem líderes em serviços bancários ambientalmente responsáveis e ajudar os clientes a tomar medidas para escolher um estilo de vida mais sustentável com escolhas financeiras mais conscientes. Dados da Deloitte mostram que 28% dos clientes já pararam de comprar certas marcas ou produtos devido a preocupações sustentáveis ou éticas, sendo que dezenas de bancos do mundo já estão se comprometendo a mudar mediante os Princípios para Serviços Bancários Responsáveis da ONU.

Os bancos também poderão fornecer informações oriundas da plataforma Personetics em seus relatórios de ESG, rastreando e medindo as ações que os clientes vêm realizando para reduzir sua pegada de carbono. Isto pode ajudar as instituições financeiras a demonstrar liderança significativa no apoio a seus clientes enquanto combatem as mudanças climáticas.

David Sosna, Diretor Executivo da Personetics, disse:

"Estamos animados em lançar nossa nova Sustainability Insights, respaldada pelas fontes de dados líderes de mercado de nossa parceria ecolytiq. A Sustainability Insights da Personetics é a próxima evolução das finanças sustentáveis além de apenas mostrar aos clientes bancários sua pegada de carbono, oferecemos a eles ações específicas que podem ser tomadas hoje para reduzir seu impacto de carbono, escolher metas de economia ecológicas e impulsionar o setor a uma tendência ecológica.

"A Sustainability Insights também gera impacto nos negócios para instituições financeiras, melhorando o envolvimento do cliente, criando novas oportunidades para vendas cruzadas direcionadas e recomendando produtos bancários específicos e novas contas de um modo personalizado à situação financeira e metas futuras de cada cliente. Isto irá criar relacionamentos mais profundos com os clientes bancários e, em última análise, respaldar relatórios de ESG dos bancos. Todas as instituições financeiras podem ser líderes em serviços bancários ecológicos com a Sustainability Insights."

Ulrich Pietsch, Diretor Executivo da ecolytiq, disse:

"O setor financeiro terá um papel importante no combate às mudanças climáticas. Isto começa com o fornecimento de informações necessárias para tomada de decisões mais ecológicas às pessoas em geral. Os bancos que agem agora adotando a sustentabilidade serão os primeiros a colher seus benefícios nos próximos anos. Ao fazer parceria com a Personetics, estamos animados por poder ajudar ainda mais instituições financeiras em todo o mundo com dados detalhados sobre a pegada de carbono de seus clientes, para que possam sugerir ações para melhorá-la."

A nova oferta da Sustainability Insights já está disponível na plataforma Personetics e pronta para ser ativada pela rede mundial existente de 80 instituições financeiras com um alcance combinado de 120 milhões de clientes bancários.

Sobre a Personetics:

A Personetics é líder mundial em personalização com base em dados financeiros, envolvimento do cliente e recursos avançados de gestão monetária para serviços financeiros. Estamos criando o futuro das "Finanças Autodirigidas", onde os bancos podem agir de modo proativo em nome de seus clientes para ajudar a melhorar seu bem-estar financeiro e alcançar metas financeiras.

Nossas soluções de análise de dados com liderança no setor aproveitam os dados de transações financeiras do cliente para fornecer informações acionáveis no dia-a-dia, recomendações personalizadas, consultoria financeira baseada em produtos e programas automatizados de bem-estar financeiro. Oferecemos soluções para serviços bancários de consumo do mercado de massa, serviços bancários SMB, gestão de patrimônio e emissores de cartões de crédito.

Impulsionamos o impacto comercial para instituições financeiras ao melhorar a orientação de produtos relevantes para vendas cruzadas e vendas adicionais precisas e eficientes. Ajudamos as instituições financeiras a aprofundar seus relacionamentos com clientes, aumentar os principais depósitos e a reter de clientes, expandir a participação da carteira e elevar o valor do tempo de vida do cliente.

A Personetics atende atualmente mais de 80 instituições financeiras em 30 mercados mundiais, alcançando 120 milhões de clientes. Somos suportados pelos principais investidores de capital de risco e capital privado, com escritórios em Nova York, Londres, Tel Aviv, Singapura, Rio de Janeiro, Tóquio, Paris, Madri e Sydney. Saiba mais em personetics.com

Sobre a ecolytiq:

A solução Sustainability-as-a-Service® da ecolytiq permite que bancos, empresas de tecnologia financeira e provedores de serviços financeiros mostrem a seus clientes o impacto individual que seu comportamento de compra está causando no meio ambiente em tempo real. O software ecolytiq calcula impactos ambientais pessoais, como valores de CO2, com base em transações de pagamento e educa os clientes sobre hábitos de consumo sustentáveis mediante informações climáticas. Saiba mais em www.ecolytiq.com

Contato

Consultas de mídia: Toby Earnshaw / Aimee Cashmore [email protected] Michal Milgalter, Head de Marketing Global [email protected] Contato de mídia ecolytiq: Yuki Hayashi I ecolytiq GmbH I [email protected] Tel.: +49 30 2201232-80

