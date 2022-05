Comunicado do Business Wire :IQM Quantum Computers

O Banco Europeu de Investimento (BEI) concedeu 35 milhões de euros à IQM Quantum Computers para acelerar o desenvolvimento e a comercialização de seus processadores quânticos construídos nas primeiras instalações de fabricação dedicadas à computação quântica da Europa em Espoo, Finlândia. O empréstimo faz parte do produto de dívida de risco do Fundo Europeu de Garantia introduzido para fornecer liquidez a pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005309/pt/

IQM Quantum Computer (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a IQM beneficiou-se do suporte dos Serviços Consultivos do BEI na preparação do requerimento de financiamento.

Este anúncio veio após o anúncio da IQM em novembro da abertura de sua primeira instalação de fabricação na Finlândia. A parcela inicial dos fundos do BEI será usada para expandir a instalação, acelerar a pesquisa de materiais e desenvolver processadores quânticos.

Ao receber este primeiro financiamento da dívida do BEI, o presidente-executivo da IQM, Dr. Jan Goetz, declarou: "A escassez de chips de hoje expôs o quão dependente o mundo é dos fabricantes de semicondutores asiáticos. Processadores quânticos nos dão a oportunidade de aprender com isso e nos tornar autoconfiantes no presente, e provedores globais de chips quânticos no futuro. Este empréstimo do BEI nos apoia na construção de um desenvolvimento quântico mais equilibrado e resiliente na Europa. Já estamos trabalhando na tecnologia quântica mais avançada da Europa e esse empréstimo também nos ajudará a criar o ecossistema quântico europeu de próxima geração."

O presidente do BEI, Werner Hoyer, disse: "A computação quântica ainda está em um estágio inicial. No entanto, tem o potencial de revolucionar muitos setores, desde o desenvolvimento de medicamentos e vacinas até a segurança cibernética. Dada a escala do impacto potencial, a concorrência global na computação quântica é feroz. Garantir que empresas como a IQM sejam bem financiadas é fundamental para posicionar a Europa como líder tecnológica em todo o mundo."

O vice-presidente do BEI, Thomas Östros, acrescentou: "Como consideramos a computação quântica um setor de importância estratégica, estamos felizes em apoiar a empresa finlandesa IQM. Com nosso financiamento, não apenas sustentamos e criamos empregos dentro de uma indústria altamente inovadora, mas também nos posicionamos como fomentadores de know-how tecnológico. A Europa tem uma forte tradição de pesquisa quântica, e o financiamento da IQM garante que os resultados desta pesquisa serão colocados em prática em inovações do mundo real."

Este anúncio de financiamento segue outras notícias sobre o software open-source de design de processador da IQM KQCircuits, o projeto Q-Exa para aceleração quântica para centros HPC e a abertura da instalação de fabricação quântica. Com esse financiamento, a IQM terá controle total sobre o desenvolvimento de processadores quânticos e fortalecerá sua liderança europeia.

Informações básicas

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de crédito de longo prazo da União Europeia de propriedade de seus Estados-Membros. Ele disponibiliza financiamentos de longo prazo para investimentos sólidos, a fim de contribuir para as metas políticas da UE.

A IQMé a líder paneuropeia na construção de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos para centros de dados de supercomputação e laboratórios de pesquisa e oferece acesso total ao seu hardware. Para clientes industriais, a IQM oferece uma vantagem quântica através de uma abordagem exclusiva de codesign específica por aplicação.

A IQM está construindo o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) está construindo um computador quântico na Alemanha. O computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 160 funcionários com escritórios em Paris, Bilbao, Munique e Espoo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220428005309/pt/

Contato

Kristiina Randmaa, Consultora de Mídia [email protected], tel.: +352 4379 72894 Site: www.eib.org/press - Assessoria de Imprensa: +352 4379 21000 - [email protected]

Raghunath Koduvayur, Diretor de Marketing e Comunicação E-mail: [email protected] Celular: +358 50 4876509 Site:www.meetiqm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags