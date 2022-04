Comunicado do Business Wire :Envoy

De acordo com o relatório de tendências "At Work" (No trabalho), o tráfego no local de trabalho em escritórios quadruplicou desde os baixas de lockdown em maio de 2020. Praticamente a metade dos trabalhadores de escritório pesquisados dizem que estão animados para ver seus colegas de trabalho pessoalmente e colaborar. Mas saber quem está retornando ao trabalho presencial e quando está fazendo isso é um desafio.

Os mais recentes recursos para locais de trabalho da Envoy adicionam um toque personalizado ao cronograma de trabalho híbrido para facilitar esse processo. Os funcionários podem consultar os cronogramas dos colegas com quem trabalham mais frequentemente. Marque colegas como "favoritos" e receba notificações quando eles forem ao escritório. Defina um cronograma recorrente para reservar uma mesa preferida com dias ou semanas de antecedência. Ou encontre a mesa certa para você filtrando comodidades como dois monitores ou assento ergonômico.

A Jamf, empresa de software que tem o propósito de empoderar pessoas simplificando o trabalho, tem recorrido à Envoy desde 2019. Allison Mata, gerente de operações de serviços para locais de trabalho, compreende a importância da visibilidade de horários com uma força de trabalho híbrida. "É preciso saber quem mais vai estar no escritório com você. As pessoas com quem você precisa colaborar estão no local de trabalho? Se sim, onde elas estão sentadas? Imagine a decepção de ir ao escritório justamente no dia em que seus companheiros de equipe decidem trabalhar em casa."

Para ter essa visibilidade, a equipe de serviços para locais de trabalho da Jamf adotou a plataforma de local de trabalho da Envoy. "Em lugar de fazer todos baixarem vários aplicativos novos, optamos por uma só plataforma super intuitiva. Com a Envoy, nossos funcionários administram seus cronogramas em um mesmo aplicativo por seus próprios celulares, o que melhora muito mais a experiência deles."

Durante toda a pandemia, trabalhadores do mundo todo usaram as soluções Desks, Protect e Rooms da Envoy. Eles podem ver quem está indo ao escritório e quando, reservar mesas e salas de conferência segundo a demanda, e atestar seu estado de saúde antes de se dirigirem ao escritório.

Com os mais novos recursos da Envoy, funcionários e administradores podem realizar tarefas comuns do local de trabalho em poucos passos. E o que é ainda melhor, os funcionários podem ajustar sua experiência com toques personalizados como:

-- Favoritos - Priorize os companheiros de equipe com os quais você trabalha de maneira mais frequente marcando-os como "favoritos" no aplicativo da Envoy. Veja quando eles estão no escritório e onde estão sentados, convide-os para o escritório ou receba notificações quando eles planejarem ir.

-- Perfis com foto - Carregue uma foto do seu perfil para que seus colegas possam encontrar você facilmente no mapa do local de trabalho.

-- Horários recorrentes - Planeje-se antes e defina um horário recorrente com dias ou meses de antecedência em poucos passos.

-- Serviços de escritório - Encontre a mesa certa para você filtrando comodidades como cadeiras ergonômicas, mesas para trabalhar em pé ou dois monitores.

As novas características para equipes de trabalho e administradores incluem:

-- Administração de reservas e vizinhanças - Reserve mesas em nome de outras pessoas. Os administradores podem agora definir assentos automaticamente ou convidar de forma conjunta um grupo inteiro de pessoas por função ou equipe de projeto.

-- Comprovante de vacinação para visitantes - Verifique comprovantes de vacinação e resultados de teste de covid-19 para visitantes. Qualquer pessoa que planeje ir ao escritório pode enviar uma foto de seu comprovante de vacinação ou resultado de teste pelo aplicativo móvel da Envoy. Um administrador analisa e aprova o comprovante e libera o acesso dessa pessoa ao local. Com o Envoy Protect, administradores de locais de trabalho podem realizar a triagem de funcionários. Eles podem também gerenciar a capacidade do local e realizar rastreamento de contatos.

Uma plataforma de local de trabalho para trabalho híbrido

A plataforma para locais de trabalho da Envoy resolve os problemas de locais de trabalho flexíveis. Ela simplifica os processos cotidianos que podem prejudicar um excelente trabalho e o desenvolvimento de comunidades. A plataforma também oferece todos os serviços da Envoy em um mesmo lugar e gerenciados em um único painel.

Com o aplicativo móvel, os funcionários podem coordenar cronogramas com colegas. Eles podem reservar mesas e salas de reunião, e ser notificados sobre visitantes e entregas. Os funcionários podem também navegar pelo espaço de trabalho, enviar comprovantes de vacinação e resultados de teste de covid-19, entre outras funcionalidades.

Sobre a Envoy

A Envoy está transformando locais de trabalho modernos para o trabalho híbrido e reunindo pessoas com segurança para que possam se conectar, colaborar e prosperar. A plataforma para locais de trabalho da Envoy tem redefinido a forma como empresas recebem visitantes, mantêm seus funcionários seguros, reservam mesas e salas de conferência, e gerenciam entregas em 15 mil localidades por todo o mundo ao desenvolver produtos para uma experiência de local de trabalho flexível. Empresas como Slack, Pinterest e Warby Parker recorrem à Envoy para criar uma primeira impressão impecável e manter seus escritórios seguros e em conformidade.

