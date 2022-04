Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global, a maior produtora mundial de experiências de entretenimento, gestão de eventos e estratégia de eventos, anunciou um plano de US$ 63 milhões a ser executado partir deste verão para transformar a AO Arena, em Manchester. O objetivo do plano é melhorar drasticamente a posição privilegiada do espaço para experiências de entretenimento ao vivo por meio da expansão da infraestrutura de última geração e de recursos inovadores para o público, em um momento em que a icônica arena olha para o futuro.

Localizada no coração da cidade de Manchester, a AO Arena é uma das arenas cobertas mais movimentadas do mundo. Ao longo de seus quase 30 anos de história, o espaço se estabeleceu firmemente como um marco amado e icônico de Manchester, um espaço de espetáculos obrigatório para artistas e um destino favorito dos fãs do entretenimento ao vivo de categoria internacional. Executivos da AO Arena divulgarão planos mais detalhados nos próximos meses.

"A AO Arena é um dos espaços icônicos do mundo e uma parte muito amada da rica cultura e história de Manchester", disse Chris Bray, vice-presidente executivo da ASM Global para a Europa. "O espaço oferece experiências de entretenimento de categoria internacional há mais de duas décadas. Em um momento em que nos aproximamos do nosso 30.º aniversário, esse empreendimento ambicioso não só reforçará sua posição como destino líder de entretenimento ao vivo, mas também ampliará sua liderança de mercado para experiências "ao vivo" e de fãs nos próximos 30 anos. Estamos orgulhosos de investir ainda mais no coração de Manchester.

A primeira fase melhorará e aumentará a capacidade da plateia para compartilhar essa arena histórica com um público ainda maior. Também adicionaremos novos lounges de hospitalidade e investiremos para proporcionar uma experiência aprimorada no saguão. Nossos artistas estarão imersos em bastidores completamente novos, sem paralelo em nenhum lugar."

Outras mudanças importantes incluem novas entradas na arena para dar as boas-vindas ao público e novos assentos premium, que transformarão o espaço em uma experiência elevada.

A dramática atualização da AO Arena incluirá uma revisão completa da experiência dos bastidores para artistas, produção e equipe. Isso inclui novos camarins para artistas e áreas de produção, uma sala verde de classe mundial com instalações para receber e cumprimentar, uma revisão geral do serviço de bufê para a equipe e conectividade e tecnologia de primeira classe.

Os planos já se iniciaram com a rápida programação de grandes eventos esgotados em 2022, entre eles Billie Eilish, Dua Lipa, Diana Ross, Alicia Keys, Swedish House Mafia, Snoop Dogg, George Ezra e muito mais.

"Este é um momento realmente emocionante para a AO Arena", disse Jen Mitchell, gerente geral do espaço. "Podemos não só receber o público de volta depois de dois anos desafiadores com um programa repleto de performance e entretenimento de categoria internacional, mas também revelar agora a primeira fase dos planos da ASM Global para a remodelação da arena. Isso melhorará a experiência de todos que pisarem no local, incluindo artistas, profissionais de produção, equipes e o nosso time, que trabalha arduamente para fazer a mágica acontecer aqui em Manchester."

Inaugurada em 1995, a arena foi o primeiro espaço coberto no Reino Unido com um layout de construção com assentos em 360 graus. Atraindo mais de 1 milhão de visitantes anualmente, a arena tem capacidade para 21.000 pessoas e é vencedora do prestigioso prêmio "Venue of the Year", concedido pelo Stadium Business Awards. Muitos talentos musicais já se apresentaram na arena, das lendas do Led Zeppelin, Jimmy Page e Robert Plant, The Rolling Stones e Pavarotti a Dua Lipa e Lady Gaga, bem como artistas locais de Manchester, como Take That, Oasis, Elbow, New Order e The Courteners. O espaço recebeu os mais diferentes tipos de atividade de entretenimento, dos Jogos da Commonwealth de 2002 e o Campeonato Mundial de Natação da FINA de 2008 a lutas internacionais de boxe de Mike Tyson, Anthony Joshua, Tyson Fury, David Haye, Joe Calzaghe e os campeões locais Ricky Hatton, Amir Khan e Anthony Crolla.

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a produtora líder mundial de experiências de entretenimento. A empresa é a líder global em estratégia e gestão de espaços e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para que proprietários de espaços alcancem os resultados máximos. A rede de espaços de alto padrão da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 locais, entre arenas, estádios, centros de convenções e de exposições de maior prestígio do mundo, além de instalações de artes cênicas. Siga-nos no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. asmglobal.com

