Agência desmente informações sobre morte do agente esportivo Mino Raiola

As informações sobre a morte do empresário esportivo Mino Raiola são 'fake news', disse sua agência à AFP nesta quinta-feira, depois que vários veículos de imprensa italianos anunciaram que o "super agente" do futebol tinha falecido aos 54 anos.

"Mino não está morto, as histórias são 'fake news'", informou a agência, que não revelará o paradeiro do empresário e nem se ele está doente.

O próprio Raiola publicou um tuíte minutos depois desmentindo as notícias sobre sua morte: "Estado de saúde atual, para aqueles que estão perguntando: furioso. Segunda vez em quatro meses que me matam. Parece que também são capazes de me reanimar".

O agente, que tem entre seus clientes jogadores como Erling Haaland, Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic, entre outros, é um dos mais importantes e controversos dentro do futebol.

Ele já foi acusado de inflacionar salários de jogadores a níveis insustentáveis e envolvido em uma polêmica sobre comissões em transferências.

