Afetada pela paralisação da produção, Embraer anuncia perdas no 1º trimestre

A fabricante de aviões brasileira Embraer anunciou, nesta quinta-feira (27), uma perda de R$ 170,7 milhões (em torno de US$ 34 milhões) no 1º trimestre do ano, período em que a companhia foi afetada por uma paralisação de um mês.

Ainda assim, o resultado significou uma melhora em relação ao mesmo período de 2021, quando a Embraer, afetada pela pandemia da covid-19, teve uma perda de R$ 489 milhões (em torno de US$ 90 milhões).

No primeiro trimestre do ano, a Embraer entregou 14 jatos, entre eles seis aeronaves comerciais e oito executivas, e também fechou contratos com o Ministério da Defesa brasileiro, gerando pouco mais de US$ 600 milhões em receitas.

O fluxo de recursos entrante registrou uma queda de 26% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, impactado principalmente pela sazonalidade do setor e por uma paralisação do sistema produtivo em janeiro, informou a companhia.

A Embraer, baseada em São Paulo, destacou em uma nota que reduziu sua dívida em US$ 500 milhões, segundo uma estratégia de melhora da estrutura de capital. A dívida no final do primeiro trimestre está avaliada em US$ 3,6 bilhões.

A fabricante de aviões mantém a previsão de gerar entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5 bilhões em receita para 2022, entregando um total de entre 100 e 110 aviões executivos e entre 60 e 70 comerciais.

