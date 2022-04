Wall Street fecha com resultados mistos em mercado pessimista

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira, sem um catalisador claro, em um mercado pessimista em relação às perspectivas para a economia americana e suas empresas, embora a Meta tenha enviado um sinal otimista após o fechamento.

O Dow Jones encerrou o dia em alta de 0,19%, enquanto o S&P 500 ganhou 0,21%. O Nasdaq, por sua vez, manteve-se equilibrado (-0,01%).

Após o fechamento, a Meta enviou um sinal tranquilizador, ao divulgar ganhos acima do esperado no primeiro trimestre, totalizando US$ 7,5 bilhões.

