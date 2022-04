UE atualiza diretrizes na resposta à pandemia de covid-19

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, enviou nesta quarta-feira, 27, ao Parlamento Europeu e a outros órgãos do bloco um documento no qual atualiza a política do bloco para combate à covid-19. No documento, a UE diz que nos próximos meses a resposta ao problema passará da "emergência a um modo mais sustentável", com a intenção de "proteger a saúde pública enquanto se mantém a sociedade e a economia abertas e resilientes".

A UE diz que seguirá vigilante na pandemia, reforçando campanhas de vacinação e estratégias para conter casos em escolas, por exemplo. Haverá ainda garantia de uma quarta dose às pessoas imunocomprometidas, diz o texto oficial, e preparações para estratégias na vacinação tendo em vista a próxima temporada de outono-inverno local.

