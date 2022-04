Ucrânia afirma que bombardeou posições russas na Ilha das Serpentes

O exército ucraniano afirmou que bombardeou posições russas na Ilha das Serpentes, no mar Negro, transformada em um símbolo da resistência ucraniana desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

"Nossas forças bombardearam posições do inimigo na Ilha das Serpentes", afirmou na terça-feira à noite no Facebook o comando sul do exército ucraniano.

O exército ucraniano afirmou que o bombardeio atingiu um "posto de controle" e destruiu um sistema de defesa antiaéreo e indicou que estava tentando determinar "as baixas" sofridas pelas forças russas.

A Rússia, que tomou o controle da Ilha das Serpentes no primeiro dia da ofensiva militar, não confirmou até o momento ter sido alvo de um bombardeio nesse lugar.

A pequena Ilha das Serpentes se tornou um símbolo da resistência ucraniana depois que um grupo de guardas de fronteira ucranianos rejeitou a intimação de se render lançada pelo navio russo "Moskva", com uma mensagem de rádio que viralizou nas redes sociais: "Vai à merda, navio militar russo!".

Pouco depois, o "Moskva" bombardeou a ilha e os militares russos que desembarcaram nela capturaram os militares ucranianos, que foram trocados posteriormente por prisioneiros russos, segundo as autoridades ucranianas.

O "Moskva", principal navio da frota russa no mar Negro, afundou em meados de abril após ser atingido por dois mísseis ucranianos. A Rússia reconheceu que um marinheiro morreu e 27 estão desaparecidos, mas alega que o navio afundou devido a um incêndio provocado por uma explosão a bordo.

