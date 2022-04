SpaceX pronta para lançar sua mais recente tripulação à ISS para a Nasa

Dias depois que uma cápsula Dragon da SpaceX, tripulada por aventureiros endinheirados, voltou à Terra na costa da Flórida, outra deve ser lançada nesta quarta-feira, desta vez para uma missão da Nasa à Estação Espacial Internacional (ISS).

Com um clima aparentemente favorável, a missão Crew 4 decolará do Centro Espacial Kennedy às 3h52, horário local (04h52 no horário de Brasília), com os americanos Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, além da italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia.

O rápido tempo de resposta da SpaceX - pouco menos de 40 horas entre a recuperação de uma tripulação e o envio de outra - é um sinal de um cronograma de voos espaciais tripulados cada vez mais saturado desde que a empresa do magnata Elon Musk se tornou o principal táxi de astronautas da Nasa em 2020.

Entre 2011 - quando o programa do ônibus espacial terminou - e 2020, a NASA confiou nos foguetes russos Soyuz para esse serviço.

"Pense em como o Cabo (Canaveral) foi transformado, pense em todas aquelas plataformas de lançamento abandonadas e como elas estão voltando à vida", refletiu o administrador da Nasa, Bill Nelson, em uma entrevista coletiva nesta terça-feira.

A Crew 4 se juntará ao quarteto da Crew 3, que está chegando ao fim de sua rotação de cinco meses na ISS, bem como três russos no segmento russo do posto orbital.

Uma data para o retorno da Crew 3 será definida em breve.

A Crew 4 deve realizar centenas de experimentos científicos, incluindo pesquisas em andamento sobre o cultivo de plantas sem solo no espaço.

Outro experimento será desenvolver uma retina humana artificial, aproveitando o ambiente de microgravidade da ISS para ajudar a formar filmes finos de proteína, camada após camada.

Essa tecnologia "poderia eventualmente ser usada para substituir células fotorreceptoras danificadas nos olhos e potencialmente restaurar a visão significativa para milhões de pessoas que sofrem de doenças degenerativas da retina", disse a cientista da Nasa Heidi Parris.

A tripulação deve chegar ao laboratório espacial 17 horas após o lançamento, com a atracação prevista para as 20h15 de quarta-feira (21h15 de quinta-feira em Brasília).

