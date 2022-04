Secretário-geral da ONU pede cessar-fogo na Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta terça-feira em Moscou um cessar-fogo na Ucrânia "o mais rápido possível".

"O que nos interessa muito é encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível", declarou Guterres, antes de uma reunião com o chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov.

