Rússia sai da Organização Mundial do Turismo (OMT)

O governo russo deixou a Organização Mundial do Turismo (OMT), antecipando-se a sua expulsão iminente, devido à invasão da Ucrânia - anunciou esta agência da ONU nesta quarta-feira (27).

"A Rússia anunciou sua intenção de se retirar" da OMT durante sua assembleia geral em Madri, informou o órgão no Twitter, especificando que sua "suspensão entra em vigor imediatamente".

Ainda assim, os membros da assembleia geral vão-se pronunciar, em votação, sobre a suspensão da Rússia. A medida foi decidida no início de março por uma maioria dos membros do conselho executivo da OMT.

"Os membros poderão opinar mediante uma votação democrática", acrescentou a organização em sua mensagem nas redes sociais.

A suspensão tem de ser aprovada por dois terços dos membros.

"Nossos estatutos são claros: promoção do turismo a favor da paz e do respeito universal pelos direitos humanos", insistiu, também no Twitter, o secretário-geral da OMT, o georgiano Zurab Pololikashvili.

"Apenas os membros que se ajustam a isso podem integrar a OMT", acrescentou.

Composta por 159 Estados-membros, a OMT condenou no início de março a invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. De acordo com esta organização com sede em Madri desde 1976, será a primeira vez que haverá uma reunião para considerar a suspensão de um membro.

