Rússia bombardeia pontes e ferrovias para conter entregas de armas à Ucrânia, segundo assessor ministerial

As forças armadas russas bombardeiam pontes e ferrovias na Ucrânia para reduzir o fornecimento de armas ocidentais, afirmou um assessor do ministério ucraniano do Interior nesta terça-feira (26), após a destruição de uma ponte e uma ferrovia.

Essa ponte, parte de uma rota transfronteiriça com a Romênia, sobre o estuário do rio Dniestre, foi atingida nesta terça por mísseis russos, segundo o diretor da empresa ferroviária ucraniana, Oleksandre Kamychin.

"O inimigo causou danos importantes à infraestrutura da ponte e a restauração levará um tempo considerável", disse o ministério de Transportes no Telegram.

O bombardeio, sobre uma rota que do lado ucraniano nasce na cidade portuária de Odessa, não deixou vítimas, de acordo com as autoridades.

"A Rússia destrói as infraestruturas de transportes ucranianos, como pontes e ferrovias, para diminuir o fornecimento de armas por nossos aliados", tuitou Anton Gerashchenko, conselheiro do ministério do Interior.

Ao menos cinco pessoas morreram na segunda-feira em bombardeios russos contra instalações ferroviárias na região de Vinnytsia, no centro-oeste da Ucrânia, um importante centro ferroviário tanto para linhas internas quanto para conexões internacionais.

Várias estações de trens foram atacadas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, como a de Kramatorsk (leste) no início de abril, com saldo de mais de 50 mortos.

